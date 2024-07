Els esdeveniments astronòmics d'aquest estiu: quins es produiran enguany?

Tot i que les nits són més curtes perquè hi ha més hores de llum i contràriament a la lògica, l'estiu és una estació perfecta per veure fenòmens astronòmics. Pocs, això sí, precisament per això: perquè en haver-hi més llum i més hores diürnes, són més difícils que es produeixin. Però els pocs que hi ha solen veure's amb claredat perquè l'estiu, sol estar acompanyat de cels clars.

Així doncs, després del canvi d'estació i el solstici d'estiu -el dia més llarg de l'any- arriba la primera lluna plena, la coneguda com a lluna de maduixa.

1. Llunes plenes, superllunes i eclipsi

Al juliol, el dia 21, podrem gaudir de la lluna del cérvol des de les 12.17 hores (hora peninsular espanyola). I l'estació acabarà amb dues superllunes: la del 19 d'agost (cridada de l'esturió, perquè és l'època en què els nadius dels Estats Units pescaven amb més facilitat aquest peix de grans dimensions als grans rius i llacs del país) i la del 18 de setembre, crida de la collita, que ve de quan no hi havia electricitat i els agricultors depenien de la llum de la lluna per poder treballar a la collita fins més tard.

Aquesta segona superlluna coincideix, a més, amb un eclipsi parcial de lluna, que serà visible des d'Amèrica, Europa –Espanya inclosa– i Àfrica.

2. El triangle de l'estiu

Durant gran part de les nits a l'estiu, i des de gairebé el començament d'aquest, es pot veure l'anomenat triangle d'estiu, format per les estrelles Vega (de la constel·lació Lyra), Deneb (de la constel·lació Cygnus) i Altair (de la constel·lació Aquila). Cadascuna d'aquestes tres estrelles és la principal de la constel·lació.

Per veure la triada estel·lar, només cal mirar el cel cap a l'est, on apareixerà Vega, una gran estrella a 25 anys llum del sistema solar. Per sota i a la dreta es pot veure Altair, la dotzena estrella més brillant del cel, a 17 anys llum de nosaltres. Al nord-est, una mica més elevada i per completar el triangle, Deneb, una estrella supergegant amb 20 vegades la massa i unes 200 vegades el radi del sol. Aquesta última és una de les estrelles més llunyanes que es poden veure a simple vista.

3. Manhattanhenge

L'astrofísic i director del Planetari Hayden Neil de Grasse Tyson sosté que el 12 de juliol es produeix el Manhattanhenge amb el sol complet, una contracció entre Manhattan (districte de Nova York, als EUA) i Stonehenge (Regne Unit), lloc aquest darrer on el sol s'alinea amb les pedres als solsticis.

I com el seu nom indica, això és: alineació del sol a l'hora de l'ocàs en direcció est-oest amb els carrers del traçat urbà principal a Manhattan. És un esdeveniment que passa només dues vegades a l'any -l'anterior va ser el 29 de maig- i les ubicacions recomanades per visualitzar-les són els carrers 14, 34, 42, 57 i 79. L'endemà només es veurà la part superior del disc solar, l'altra meitat quedarà oculta per sota de l'horitzó.

4. Pluja d'estrelles (Delta Aquarids)

El 30-31 de juliol es produeix el moment àlgid de la pluja de meteors de les Delta Aquarides. Les Delta Aquarides són estrelles fugaces visibles a una altura mitjana de 100 quilòmetres, i que es poden gaudir des de zones de baixa contaminació lumínica. La zona d'on aparenten provenir les fugaces es produeix a la constel·lació d'Aquari.

En comparació amb les Perseides, és una pluja menys intensa quant a quantitat de meteors observats, però en ser aquests més lents, més llargs i amb esteles més persistents, poden produir un impacte visual més gran en l'observador.

Aquest any és bo per veure aquesta pluja, ja que el màxim es produirà tres dies després del quart minvant -i només quatre dies abans de la lluna nova, que serà el 4 d'agost-, de manera que hi haurà bona visibilitat.

La màxima activitat tindrà lloc el 31 de juliol, amb un pic força estès, per la qual cosa tant la nit del 30 al 31 com la següent seran propícies per a l'observació.

5. Perseids o Llàgrimes de Sant Llorenç

El 12 d'agost, entre les 15 i les 18 hores (hora peninsular espanyola), té lloc el punt àlgid d'una altra pluja espectacular de meteors, els Perseids, conegudes popularment com a Llàgrimes de sant Llorenç, una pluja d'estrelles que es produeix a l'estiu a conseqüència de l'entrada de cossos celestes a l'atmosfera terrestre. El fet que la lluna es trobi a quart creixent farà que no sigui un bon any per a la seva observació.

Es coneixen com a Llàgrimes de sant Llorenç per la proximitat del màxim de la pluja de meteors al 10 d'agost, dia de la festivitat del màrtir espanyol del mateix nom.

En el cas concret dels Perseids, els fragments procedeixen del cometa 109P/Swift-Tuttle que, en un moment determinat, entren en contacte amb l'atmosfera de la Terra. Tot i que no s'ha pogut comprovar científicament, s'especula que el terme Perseids podria tenir relació amb la constel·lació de Perseu.

Les velocitats d'aquests meteors poden superar els 50 quilòmetres per segon i la taxa d'activitat pot arribar als 200 meteors per hora. Tot i que el seu moment de màxima activitat té lloc les nits de l'11 al 13 d'agost, els Perseids comencen habitualment a veure's cap al 17 de juliol i acaben cap al 24 d'agost.