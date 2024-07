Si canviem les regles, canviem el joc. Accepta el repte dels Game Changers

Som pura evolució. Però de vegades ens cal enfrontar-nos a un repte, a alguna cosa que ens porti a canviar les regles del joc, a convertir-nos en Game Changers, i estar sempre en moviment. I per recórrer aquest camí, què millor que posar-hi banda sonora. Perquè la música també és motor de canvis.

Saps que ets un Game Changer quan veus les coses de manera diferent i canvies allò establert. Com IQOS*, el dispositiu per a fumadors adults que ha reescrit les regles de l'hàbit de fumar, i ha evolucionat, deixant de cremar tabac per escalfar-lo. Tot un repte amb què ofereix una alternativa a la cigarreta, amb el potencial de ser menys perjudicial per a la teva salut que continuar fumant*.

I per continuar innovant, IQOS busca creadors que destaquen en diferents territoris i els repta a trencar amb l’establert. Així, després del primer repte en el ‘Territorio de la Moda’, al qual es va sumar el dissenyador Leandro Cano, ara toca el torn al projecte musical “Sueño y Tiempo”. Un repte que el ‘cantaor’, compositor i músic espanyol de flamenc, Israel Fernández ha acceptat transformant “La Leyenda del Tiempo” en una versió única. Fernández transforma amb la seva sensibilitat la peça en què Camarón de la Isla va posar música a la poesia de Federico García Lorca, un altre Game Changer de la Generació del 27, i que va canviar per sempre les bases del flamenc.

Game Changers que trenquen les bases de la música

El panorama musical és ple de Game Changers. IQOS vol formar part d'aquesta disrupció cultural i per això llança aquest repte tan fascinant i alhora tan complex al ‘cantaor’ i compositor Israel Fernández que ha sabut fusionar tradició i avantguarda per crear un so únic que inspira els que s'atreveixen a escoltar-lo, marcant un abans i un després. En aquest projecte no ha estat sol, i juntament amb Enrique Heredia (Negri) com a productor i Jesús Plaza en la realització audiovisual, reinterpreten amb el seu estil Game Changer la força de Camarón, per tornar a canviar les regles del flamenc a base d’inspiració i innovació en un vídeo inoblidable.

Noves regles per eliminar el fum

Si parlem de canviar les regles del joc, ¿podem afrontar d’una altra manera aquells reptes que ens afecten a tots, com l'hàbit de fumar? És clar que la millor opció serà sempre no començar a fumar, i si ja ho has fet, el millor és deixar-ho. IQOS, el dispositiu que escalfa tabac en lloc de cremar-lo, suposa una transformació en la manera com els fumadors adults consumeixen tabac, i per això s'ha posicionat com un autèntic Game Changer. ¿Com ho ha aconseguit? Investigant i repensant la manera d'oferir una alternativa menys perjudicial que les cigarretes. Perquè en eliminar la combustió, elimina el fum, i canvia les regles per sempre: si no es crema el tabac, no es produeix ni fum ni quitrà**, i s'emeten un 95% menys de nivells de substàncies químiques perjudicials en comparació amb les cigarretes***. A més, es redueix l'olor de tabac i taques a les dents.

Color, música i noves energies

Perquè som canvi i som recerca, perseguim coses noves que ens omplin d'energia i ens inspirin, com ara la nova edició limitada IQOS ILUMA NEON PURPLE, un disseny molt vistós que atrapa la vitalitat dels tons violeta neó i magenta de l'estiu. En qualsevol dels tres models del dispositiu, el seu aspecte exterior elaborat a partir d'alumini anoditzat, et convertirà en tot un Game Changer.

Un estiu per canviar les regles del joc

I per gaudir i celebrar aquest repte que uneix música, talent, innovació i inspiració, durant aquest estiu, IQOS ha dissenyat una ruta on podràs conèixer les últimes novetats de la marca i gaudir d'una sèrie d'experiències úniques en algunes de les destinacions més icòniques de la costa. Des de botigues temporals en diferents localitats com el port de Sabina, a l'illa de Formentera, Xàbia (a Market la Villa), Tarifa, Port Sherry, IQOS Lounge a Santa Market (Costa Brava) i Maremagnum (Barcelona), fins a esdeveniments especials per a usuaris d'IQOS i conèixer la nova Edició Limitada IQOS ILUMA NEON PURPLE. Si no et vols perdre cap d'aquestes experiències, uneix-te a la comunitat d'IQOS CLUB per descobrir-ne moltes més. Canvia el joc i les regles. Converteix-te en un Game Changer. Aquest estiu, canvia't a IQOS.

*Informació important: IQOS no està exempt de risc i amb el seu ús s'inhala nicotina, que és addictiva. Dirigit únicament a fumadors adults. Font: basat en l'evidència total disponible per a IQOS ILUMA en comparació amb continuar fumant.

**Informació important: L'absència de quitrà no significa que IQOS ILUMA estigui exempt de risc. Amb el seu ús s'inhala nicotina, que és addictiva. Dirigit únicament a adults.

***Informació important: “95% no implica necessàriament una reducció del 95% del risc. IQOS ILUMA no està exempt de risc. Reduccions de mitjana en els nivells d'una sèrie de substàncies químiques perjudicials (excloent-ne la nicotina) comparat amb el fum d'una cigarreta de referència. Basat en estudis científics realitzats amb unitats de tabac per escalfar del fabricant per a IQOS. Vegeu informació important a La mejor alternativa a cigarrillos | IQOS España.