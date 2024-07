La predicció del temps de Jorge Rey per aquest estiu 2024

Ha arribat l'estiu, però, quin temps ens espera? El jove Jorge Rey, conegut per la seva predicció del temporal 'Filomena', ens explicarà quin temps tindrem durant aquests mesos.

La seva visió, a vegades, difereix, i molt, del que opinen els meteoròlegs professionals, fet que fa que guanyi molts adeptes quan està encertat. Ara, amb l'arribada de l'estiu, el seu pronòstic torna a ser controvertit i és que al seu darrer vídeo ha opinat sobre el temps d'aquests pròxims mesos.

El temps de l'estiu segons Jorge Rey

Segons Jorge Rey, aquests pròxims dies, els primers de l'estiu, "tornen les fortes tempestes" a molts punts de la península Ibèrica a causa de l'arribada d'una nova depressió que afectarà nombrosos llocs del territori, encara que en molts altres regnaran temperatures típicament estiuenques per sobre dels 30 graus a l'ombra.

Pel que fa al mes de juliol, Jorge Rey estableix que hi haurà diversos moments clarament delimitats: els que estiguin marcats per la inestabilitat i les tempestes, i els que seran més tranquils i càlids.

Al primer segment es registraran, sempre segons el jove aficionat a la meteorologia, precipitacions que en alguns punts podrien ser, fins i tot, "forts i torrencials". Aquest cicle es produirà a principis de mes i no estarà aïllat, sinó que es tornarà a repetir a finals de juliol. Per contra, les jornades centrals del mes estaran definides pels cels clars, el sol i les temperatures elevades.

En resum, el juliol estarà dividit en tres zones ben diferenciades: al principi la inestabilitat marcarà el temps a la península Ibèrica, amb "tempestes sobretot al centre i nord" d'Espanya, encara que també hi pot haver "pluges fortes i torrencials", fins i tot, en zones del llevant espanyol, és a dir, l'arc mediterrani.

A mitjan juliol es registraran "els dies més estables i càlids del mes" a tot Espanya, encara que a finals de juliol tornarà la inestabilitat "al Cantàbric i al nord", amb notables "descensos del termòmetre", afirma Jorge Rey.

Sobre l'agost, el jove aficionat a la meteorologia amb prou feines ofereix dades al seu nou vídeo. Tot i això, avança que hi haurà "una onada de calor" però adverteix que també hi haurà "sorpreses a finals del mes" que encara no ha revelat.