Els policies que demanen legalitzar la marihuana: “No volem tractar els fumadors com a criminals”

Entre molts dels assistents de l'última fira cannàbica celebrada a Espanya (la sevillana Kannasur, entre el 7 i el 9 de juny) va cridar poderosament l'atenció la presència de la policia. No és que hi hagués cap operatiu controlant la legalitat de les substàncies. És que van ser policies a parlar de la legalització de la marihuana. I el que és més estrany: posicionar-se a favor.

La seva ponència en un acte semblava una raresa i es va acabar convertint en una de les sensacions del festival. "La gent s'acostava amb curiositat a preguntar-nos i posar després en valor la nostra postura", recorda ara Manuel Soler, un dels ideòlegs d'aquesta iniciativa. Ell és el portaveu de l'ARP (Agrupació Reformista de Policia); un petit sindicat de les forces de seguretat de l'estat que, com indica el seu nom, es defineix com a 'reformista' en tots els àmbits. També al de la fiscalització de determinades drogues.

"A Espanya potser tenim uns 6 milions de fumadors. I no per això són delinqüents"

Des de l'ARP, a més de participar en el festival, han publicat un manifest per la legalització del cànnabis, amb la voluntat que es facin passos cap a la regularització total de la substància al nostre país. És la primera vegada que una part de la policia espanyola se significa de manera tan clara en aquesta qüestió controvertida. El seu portaveu ho explica a El Periódico de España, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ.

6 milions

"A Espanya potser tenim uns 6 milions de fumadors. I no per això són delinqüents. Això ho saben molts agents i va contra el nostre esperit de perseguir el crim, que és pel que ens hem fet policies. Però al crim de veritat, no el ciutadà. Perquè nosaltres som ciutadans abans que policies. I molts no veiem el consumidor de cànnabis com un 'enemic de la seguretat', tal com el pinten”.

Manuel, que és un dels fundadors d'aquest sindicat nascut a Alacant i que ja compta amb afiliats per tot el territori espanyol, insisteix que "com a professionals tenim un coneixement molt detallat d'aquest món. I la situació legal del cànnabis fa que a molta gent l'estiguin tractant i jutjant com a membres del crim organitzat, quan no ho són. Els policies hem d'estar contra el crim organitzat, però el de debò".

És en aquest aspecte, el de la criminalització del consumidor, on més èmfasi posen aquests agents: "No volem sortir al carrer per requisar un porro. El sistema actual no funciona. Es basa en la repressió i les multes. Té un objectiu merament recaptatori. Però ha quedat demostrat que això no acaba amb el problema ni impedeix que segueixin les dinàmiques del narcotràfic a gran escala".

"Hi ha més de 1.500 clubs cannàbics a Espanya, on es reuneix gent amb projectes, amb inquietuds, i no creiem que hagin de ser tractats com a delinqüents. I molts dels judicis que s'estan celebrant en aquest entorn, ja estan donant la raó a ells. Des del Ministeri de Sanitat també estan fent passos importants sobre l'ús del cànnabis terapèutic. Es van fent coses, però molt lentament.

"A Espanya potser tenim uns 6 milions de fumadors. I no per això són delinqüents"

Barbate

Aquests policies creuen que els fets de Barbate, on uns narcotraficants van envestir una embarcació de la Guàrdia Civil, matant-ne dos, haurien de suposar un punt d'inflexió: "És posar en risc vides humanes per un assumpte que hauria de tenir regulat i sota control el nostre govern. Si es donés la legalització a Espanya, no dependríem del Marroc, que és una part del problema".

Per Soler, "el model és Alemanya. Són ells els que han recollit gran part de la feina que hem fet per tot Europa, també al nostre país, i estan fent passos cap a la situació que hauria de ser ideal". Els germànics acaben de despenalitzar el consum recreatiu, però no són els únics: "Aquesta mateixa setmana també el Brasil ha signat alguns avenços molt importants. Ens estem quedant enrere, quan som un dels països que més atenció hauria de prestar a la qüestió del cànnabis, perquè és un dels països on més afecta".

En aquest sentit, des de l'ARP només veuen avantatges a la legalització cannàbica per al país: "És la forma més eficaç de lluitar contra les màfies de veritat. Però també cal contemplar-ho en termes d'ocupació; la quantitat de treballs que generaria aquesta indústria seria incomptable, a més dels ingressos en impostos que deixaria les arques públiques, igual que ja ho fan l'alcohol o el tabac".

Atacs

Soler reconeix que al festival cannàbic al qual van anar tot van ser lloes, però que també han llegit atacs i crítiques ferotges contra la seva postura com a policies, "especialment en xarxes socials, no directament de companys; però també hem notat que aquests comentaris solen arribar de postures ultraconservadores, de perfils molt concrets. Sabem que hi haurà agents que estaran en contra de la nostra posició, però de moment l'acollida és bona. Perquè, repeteixo, som ciutadans abans que policies".

I és que, després de la publicació del manifest, s'han trobat que "hi havia qui ens deia que sí que estem bojos o trucant-nos 'porreros'". I Manuel insisteix: "No fem una crida que la gent fumi. No incitem a consumir. El que volem és que qui vulgui fumar-se un porro a Espanya ho faci amb la llibertat del que vulgui beure's una cervesa o fumar-se una cigarreta normal".