“Ja és aquí”: els meteoròlegs envien un avís inesperat i urgent

És l'hora de dir adeu a les tempestes amb les quals hem tancat el mes de juny i obrim el juliol. Passat l'equador de la setmana, el temps anticiclònic, procedent de les Açores, i una dorsal d'alçada s'imposaran a gran part del nostre país, on una pujada de temperatures ajustés el mercuri als termòmetres fins a situar-lo en valors més propis de l'època de l'any en què ens trobem.

Així ho ha anticipat el portal especialitzat d''eltiempo.es', des d'on recorden que aquest setè mes es caracteritza per la canícula, el període estadísticament més calorós de l'any. "La calor sufocant ja és aquí", han anunciat. De fet, les previsions apunten a marques que podrien assolir els 40 graus centígrads a determinades ciutats del sud de la Península a partir d'aquest dijous i fins divendres.

Previsió meteorològica

A les portes del cap de setmana, esperem un "pic de calor" que podria culminar amb la primera onada de calor de l'estiu si no fos pel lleuger descens que ens ofereixen els dies següents. Fins aleshores, Andalusia i Extremadura seran les zones on els termòmetres es dispararan fins i tot per sobre dels 40 graus. Això, alhora, ha provocat que l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) hagi activat avisos grocs i taronges a les províncies de les dues comunitats.

Pel que fa a les precipitacions, el mateix mitjà avança que "seran molt localitzades i poc significatives". Aquestes afectaran només la zona del cantàbric i el nord de Catalunya.