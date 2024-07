La Guàrdia Civil alerta pel que està passant amb les targetes de crèdit

Les targetes de crèdit i dèbit són, juntament amb els diners en efectiu, el mètode més utilitzat per fer pagaments, siguin petites compres diàries o adquisicions de més entitat. Tot i això, l'ús dels anomenats "diners de plàstic" pot comportar una sèrie de problemes que ens poden portar fins i tot a perdre part dels nostres diners. Així ho adverteix la Guàrdia Civil, que també ofereix una recomanació clau per evitar possibles fraus.

I és que els delictes amb targetes de crèdit o dèbit són molt comuns i inclouen des del robatori de dades, la utilització fraudulenta d'aquest mitjà de pagament i les estafes en línia. És per això que la Guàrdia Civil treballa en col·laboració amb altres entitats bancàries i tecnològiques per detectar i desmantellar aquestes estafes.

Targetes de crèdit / PIXABAY

Fraus amb targetes de crèdit

Atesa la quantitat de fraus que es donen diàriament amb les targetes de crèdit, la Guàrdia Civil duu a terme nombroses campanyes de conscienciació per tal de conscienciar la ciutadania sobre l'adopció de mesures de seguretat que els puguin evitar aquestes estafes.

Alguns dels consells que ofereix l'Institut Armat parlen de no compartir informació personal, utilitzar sempre sistemes d'autenticació de dues passes i revisar regularment els moviments als comptes bancaris.

D'aquesta manera, minimitzarem les possibilitats de ser víctimes d'un frau amb les nostres targetes de crèdit o dèbit, tot i que hi ha un últim consell que els agents especialitzats en els delictes telemàtics ofereixen i que, a primera vista, podria semblar una acció innòcua. Però no ho és.

El consell clau que la Guàrdia Civil ha compartit a través de les xarxes socials per evitar estafes amb les targetes de crèdit assenyala que és fonamental mantenir sempre a la vista aquest mètode de pagament quan el lliurem per abonar alguna compra.

I és que només uns segons són suficients perquè els delinqüents copiïn o clonin les bandes magnètiques de les targetes de crèdit o dèbit i, després, utilitzin aquestes dades per fer compres que carregaran als nostres comptes bancaris.

No perdre la targeta de vista

És per això que la Guàrdia Civil recomana que quan es pagui amb targeta no s'ha de perdre de vista. En cas que el TPV (Terminal Punt de Venda) no estigui a la vista o al nostre abast, l'Institut Armat aconsella "sol·licitar un lector mòbil per pagar".

Amb accions com aquestes, que pretenen prevenir potencials estafes, és possible evitar ser víctima de fraus en línia i garantir la seguretat dels nostres comptes bancaris i els nostres mètodes de pagament.