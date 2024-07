Compte amb aquests cartells: et poden posar una multa de 600 euros.

En els darrers anys el preu de molts productes ha pujat sense parar i un són les alarmes. Alhora, la seguretat dels habitatges és una preocupació constant per a molts catalans. A causa d'això, n'hi ha que opten per evitar completament les alarmes i posen cartells o adhesius falsos que avisen que hi ha una alarma tot i no ser cert.

Tot i que aquesta pràctica pot semblar inofensiva i una gran opció per estalviar, en realitat pot ser molt perillosa. I és que, en posar cartells de companyies d'alarmes conegudes sense permís podem estar infringint la llei sense saber-ho.

Això és perquè utilitzar sense autorització els logotips i marques registrades de les empreses és una violació de la propietat intel·lectual.

Pot sortir molt car

Per això, si posem un d'aquests cartells falsos i inclou una de les marques associades amb una empresa de seguretat, ens pot sortir molt car. En cas que siguin denunciades, aquestes infraccions poden anar des d'1 a 2 anys de sanció i comportar una multa econòmica de milers d'euros. A més a més, en els casos més greus s'han arribat a imposar penes de presó de 3 a 6 mesos.

No obstant això, hi ha alternatives similars que també són econòmiques i no constitueixen la vulneració de cap llei. Una d'elles són els coneguts cartells de “Compte amb el gos”, que poden dissuadir els atracadors per por del caní. D'altra banda, també podem instal·lar llums amb sensors de moviment per espantar els lladres quan s'hi acostin.