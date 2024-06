El Periódico i BBVA tornen a premiar els projectes sostenibles amb el ‘Premi BBVA a la Sostenibilitat Empresarial’

Aquesta és la segona edició del «Premi BBVA a la Sostenibilitat Empresarial», que dona visibilitat a la transició cap a una economia més verda, premiant les empreses que apliquin pràctiques sostenibles en el seu model de negoci.

El guardó, dirigit a autònoms, emprenedors i empreses fins a 7 milions de facturació, té per objectiu fomentar el desenvolupament d’iniciatives que contribueixin, en qualsevol de les seves etapes de creació i producció, a un entorn més sostenible.

L’èxit de la primera edició ha portat que aquest reconeixement es repeteixi per donar l’oportunitat a més empreses i professionals a participar i explicar les seves propostes sostenibles.

Durant aquests últims anys, la importància dels criteris ESG (Environmental, Social and Governance) ha crescut exponencialment a la Unió Europea. Per això, les empreses estan cada vegada més conscienciades sobre la importància d’alinear els seus projectes i estratègies empresarials amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i amb pràctiques ESG conforme amb el seu negoci. També, les estratègies de les organitzacions i els seus avenços tecnològics estan gradualment més lligats als desafiaments ecològics, ja que la transformació digital i social ha fet que les empreses tinguin més consciència sobre el seu impacte mediambiental.

Així, cada vegada més, el benefici econòmic buscat a l’hora de dissenyar nous projectes, està complementat per una visió sostenible basada en la innovació responsable.

Aquest últim aspecte, la innovació responsable, està guanyant protagonisme en el panorama empresarial. És una part fonamental per al creixement i la competitivitat si es percep com una eina per ajudar les empreses a ser més flexibles davant dels canvis que afronten.

En aquest premi es destinaran un total de 22.000 euros a promocionar, fer créixer i reconèixer els projectes guanyadors. El jurat, per escollir els guanyadors, tindrà en compte aspectes i criteris clau per al creixement empresarial com els beneficis ambientals i socials, la innovació i la viabilitat tècnica del projecte. Alguns dels projectes finalistes de la passada edició complien requisits com treballar amb un sistema de producció ecològic i sostenible, apostar per tecnologies netes i de baixes emissions en carboni i oferir serveis que promoguin el consum responsable. Els participants han de tenir seu social a Catalunya i complir una sèrie de requisits com que es presentin projectes implementats en aquesta comunitat autònoma.

L’entrega de premis, que se celebrarà el 29 d’octubre, mostrarà públicament i en profunditat vuit dels projectes finalistes i revelarà el nom dels dos guanyadors.