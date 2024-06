El Bosc Marí de Redeia, una realitat amb beneficis científics i ambientals

La riquesa paisatgística de la costa és un dels ingredients essencials de l’arc mediterrani espanyol, un patrimoni únic de biodiversitat amb un valor extraordinariNo obstant, no tot queda a la vista del visitant. El secret de part de tanta bellesa estàal fons marí: les prades de posidònia, planta endèmica del vell Mare Nostrum, són essencials en la preservació de l’ecosistema i un agent natural clau en la lluita contra el canvi climàtic, a l’acumular cada any fins a un 10% de la petjada de carboni que es genera als oceans. Un actiu mediambiental la conservació del qual exigeix assumir-ne la fragilitat.

En el cas de Redeia, matriu de Red Eléctrica, la presa de consciència es va produir arran dels projectes d’interconnexions submarines entre la Península i les illes Balears, iniciatives determinants per garantir el subministrament elèctric eficient de l’arxipèlag i per fer possible la seva transició energètica. Al realitzar l’anàlisi ambiental i social d’aquests projectes, la companyia del grup Redeia va conèixer en profunditat la seva gran importància i la necessitat de la seva preservació. Aquesta va ser la llavor d’un projecte avui consolidat, el Bosc Marí de Redeia, un ecosistema de què depenen més de 700 espècies. I ha sigut precisament aquesta aposta de futur el que ha permès desenvolupar una tècnica de recuperació d’espais marins amb aquesta planta aquàtica endèmica del Mediterrani, que té un paper essencial en la lluita contra el canvi climàtic.

A més, es pot recordar que a les prades de posidònia es deu la particularitat de la llum i el color de les aigües que caracteritzen les Balears com a referent turístic a nivell mundial. No en va, és precisament l’arxipèlag on es troben 633 hectàrees d’aquesta espècie davant les 1.159 que presenta el conjunt de la costa espanyola del Mediterrani.

Compromís de Sostenibilitat 2030 de Redeia

L’impuls d’un projecte d’aquestes característiques s’alinea amb el compromís de Sostenibilitat 2030 de Redeia, que persegueix la conservació de la biodiversitat, la lluita contra el canvi climàtic i la contribució al desenvolupament social. Fa 12 anys, el 2012, es va emprendre un projecte d’innovació enfocat, en una primera fase, a l’estudi de l’ús de llavors i fragments de la planta, que permetés la recuperació de les prades degradades i, posteriorment, plantar-hi a partir de 2018. Amb un caràcter pioner a nivell mundial, el projecte es construeix des del seu origen juntament amb l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA) i el Consell Superior d’Investigacions Científiques, a més de comptar amb la participació del Govern de les Illes Balears. En la fase experimental del projecte es van recollir llavors i fragments de posidònia per al seu cultiu en condicions de laboratori.

Posteriorment, les bases del Bosc Marí es van posar amb la restauració de dues hectàrees de prada de posidònia oceànica a la badia de Pollença, on fins a l’actualitat ja s’han plantat més de 12.800 fragments i llavors de posidònia amb uns resultats molt positius. Es tracta del projecte de restauració més gran d’aquesta planta fins ara. El procés parteix d’una tècnica de restauració que inclou les fases de recol·lecció de feixos foliars procedents de la fragmentació natural per la dinàmica marina, la preparació i el plantat individual dels fragments. A continuació, es constata l’avenç de la restauració amb la valoració del mètode d’ancoratge i plantat un mes després de realitzar-se el trasplantament. A més, amb una periodicitat anual s’avalua la supervivència i desenvolupament de les plàntules i fragments trasplantats. El seguiment dels clons de posidònia oceànica s’acompanya de l’anàlisi del ritme de recuperació de l’ecosistema, i finalment s’avalua el carboni orgànic acumulat, tant l’originari de la mateixa plantació com el capturat d’altres orígens, calculant-se la seva transformació en tones de CO2.

La posidònia té un paper essencial en la lluita contra el canvi climàtic

Els resultats de la plantació són més que esperançadors, amb una taxa de supervivència del 95% en l’avaluació realitzada l’estiu del 2022, superior fins i tot al 90% que es va obtenir dos anys abans. La posidònia està arrelant i es reprodueix possibilitant la recuperació amb ella, aportant l’oportunitat d’estudiar la rehabilitació de l’estructura de la prada i del funcionament de les seves funcions ecològiques i serveis.

El projecte del Bosc Marí de Redeia, la seva essència i la seva metodologia, tant de plantat com del sistema de control i estudi de l’evolució de la prada, així com els seus resultats, estan permetent no només la recuperació d’importants extensions de posidònia, sinó que li atorguen una important funció com a font d’educació ambiental i de divulgació científica. És un ‘laboratori viu’ obert a la comunitat científica internacional, entre la qual ha aconseguit una repercussió molt notable, havent-se convertit en un referent i possibilitant replicar el model en altres punts del Mediterrani i també per a altres espècies.

Els premis

El premi com a millor pràctica en les xarxes de transport d’energia elèctrica europees en els últims deu anys concedit recentment per l’organització Renewables Grid Initiative (RGI) va posar de manifest el caràcter excepcional i pioner d’aquesta iniciativa, que ja suma diversos reconeixements des de la seva posada en marxa. El 2018, va ser Premi Europeu de Medi Ambient a l’Empresa, en la categoria d’Empresa i Biodiversitat, mentre que el 2019 va obtenir un dels Premis a la Innovació Empresarial de Cinc Dies.

Finalment, en l’àmbit social es pot remarcar el vessant educacional, dirigit especialment a nens i nenes a través del programa «Posidònia a l’aula», una línia de treball importantíssima per aprofundir en la conscienciació de les generacions futures en la necessitat de preservar la biodiversitat de les Balears.