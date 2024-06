Les xarxes de transport elèctric, clau per a l'electrificació de la mobilitat a l'arc mediterrani

Aquestes són necessàries en un doble sentit: per a la connexió de la nova generació d'energies renovables i per atendre les noves demandes elèctriques que provoca el canvi de model propi. Així ho va posar de manifest la delegada de Redeia a la Regió Est, Maite Vela, en la seva participació en el Consell de València del Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani, dedicat a les xarxes de mobilitat.

El repte és complex i compta amb una dimensió addicional relacionada amb el temps, segons Vela, atesa la importància de "garantir que les inversions en infraestructures elèctriques necessàries per als projectes d'electrificació del transport s'acompassin als seus temps de desenvolupament", des dels corredors ferroviaris a l'electrificació de ports marítims o la penetració del vehicle elèctric. L'objectiu: que el calendari no es converteixi en un coll d'ampolla en la transició. En aquest punt, juntament amb la planificació de les infraestructures, tenen un paper rellevant tant l'agilitació de les tramitacions administratives com l'acceptació social de les instal·lacions, essencial per generar un valor local positiu en cada cas.

Ave en moviment en el Ferrocarril d'alta veocitat de València. / SHUTTERSTOCK

El context de partida està a la vista: assistim a un canvi tan ràpid com significatiu en les tecnologies de generació. La previsió del Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC) per a l'any 2030 passa per tenir instal·lats 62 GW d'eòlica i 76 GW de fotovoltaica a Espanya, cosa que equival a instal·lar una mica més de 7 GW anuals de fotovoltaica i uns 4 GW a l'any d'eòlica fins aquell any. Com va explicar Vela, en aquest context “Red Eléctrica té com a missió assegurar la viabilitat d'aquest canvi, mantenint sempre la seguretat i la qualitat del subministrament elèctric”. A l'altra costat de la balança, el de la demanda elèctrica, el PNIEC també estima un avenç rellevant en l'electrificació de l'economia espanyola en aquesta dècada, sent a més un dels vectors determinants de la descarbonització, amb un creixement de 10 punts per arribar al 34% el 2030. I per fer-ho possible, es calcula que requereixi un 12% de l'esforç inversor total de la dècada.

L'entrada en escena de nous consumidors vinculats a les demandes energètiques esmentades és, sens dubte, una peça clau del puzle, essencial perquè realment l'electricitat exerceixi “com a vector capaç de transformar energies netes i autòctones i posar-les a disposició d'usos actuals i futurs, entre ells, el transport”, segons argumenta Maite Vela. Els tractors d’aquesta progressió són tres: d’una banda, l’electrificació de la xarxa ferroviària, amb el desenvolupament de l’alta velocitat. En segon lloc, la dels ports, contribuint a apropar el trànsit marítim a l'escenari de zero emissions. El tercer factor és el vehicle elèctric, per al qual en el pla nacional calcula un parc mòbil de 5,5 milions d'unitats el 2030 i eleva un 10% l'objectiu anterior. Aquests tres grups de nous consumidors "seran clau per a l'augment de l'eficiència energètica, ja que són molt més eficients els consums electrificats que els dels vectors basats en combustibles", segons Vela.

Vista aeria del port de Barcelona. / SHUTTERSTOCK

Òbviament, el creixement de la capacitat de les xarxes esdevé una biga mestra sobre la qual recolzen aquestes previsions. El nou escenari exigeix importants reforços per transmetre els fluxos d'electricitat, així com per enfortir-ne la fiabilitat i la seguretat. Així, només el desenvolupament de xarxes de transport i distribució acapara el 18% de la inversió total prevista fins al 2030 pel PNIEC per assolir els objectius climàtics. Si s'obre el focus a escala continental, la Comissió Europea estima en 584.000 milions d'euros les necessitats per al mateix període al Pla d'Acció de Xarxes. I a nivell global, la International Energy Agency (IEA) aventurava en un informe recent que caldria duplicar la inversió en xarxes elèctriques per al 2040.

L'esforç de Red Eléctrica

En termes nacionals, Red Eléctrica està plenament alineada amb aquesta orientació. L'operador del sistema elèctric espanyol, gestor de la xarxa de transport d'energia elèctrica en alta tensió -400 kV i 220 kV a la Península i menors nivells de tensió als arxipèlags-, així com responsable de les interconnexions internacionals i entre sistemes elèctrics, està portant als seus màxims històrics l'esforç inversor de la companyia: “el 2023 les inversions van ser de 825 milions d'euros, un 55% més que el 2022. Aquesta xifra pujarà als 1000 milions aquest any i la tendència continuarà en els següents”, com afirma la delegada de la Regió Est de Redeia, Maite Vela.

En una etapa de creixement i transició com l'anunciada, que té com a port de destinació un grau d'electrificació més gran de la societat, es fa imprescindible “elevar, si és possible, la importància de la seguretat del subministrament elèctric”, cosa que afegeix rellevància tant a un disseny adequat de les xarxes com a l’execució en termini de les infraestructures identificades com a necessàries en el pla de desenvolupament de la xarxa de transport.

ACCESSOS A LA CIUTAT DE BARCELONA / SHUTTERSTOCK

Per tot això, l'electrificació del transport a l'arc mediterrani és un punt rellevant de la planificació vigent per al desenvolupament de la xarxa de transport elèctric 2021-2026, aprovada pel Govern el març del 2022. S'hi contempla l'alimentació de les subestacions de tracció dels eixos ferroviaris Madrid-Albacete-Alacant-València, Múrcia-Almeria i Múrcia-Cartagena, Alacant-Crevillent i el corredor Saragossa-Terol-Sagunt. I el nou procés de Planificació, amb horitzó 2030, es troba en fase d’estudi i incorporarà noves possibles accions amb el mateix propòsit.