Descobreixen 27 noves criatures fluorescents sota els fons marins

Un sorprenent jardí de criatures fluorescents ha estat descobert a les profunditats del Mar Roig i també al Mar de Banda, situat a Indonèsia i Timor Oriental. Aquest espectacle natural, compost per espècies fins ara desconegudes, és el resultat de la investigació duta a terme un grup de zoòlegs i biòlegs marins de diverses institucions indonèsies.

En un article publicat a la revista 'Plos One', el grup descriu els resultats de la seva recerca de fluorescència en criatures marines al llarg de tres anys tant al Mar Roig com al Mar de Banda. Aquesta cerca ha donat com a resultat la troballa de 27 criatures marines fluorescents no catalogades fins ara.

Algunes de les criatures descobertes. / PLOS ONE

Algunes criatures marines tenen la facultat de la bioluminescència, que és la capacitat de produir llum. A banda d'això, hi ha altres criatures que tenen fluorescència, una propietat per la qual aquests organismes (o algunes parts) brillen més del normal quan es projecten determinats tipus de llum sobre ells. Per a la seva investigació, l'equip va utilitzar una font de llum 'Sola', que se sol emprar per il·luminar objectius de microscòpia, per trobar fluorescència en criatures marines.

Com funciona la fluorescència al mar

La fluorescència és possible perquè certes molècules absorbeixen determinades longituds d'ona de llum i després reemeten aquesta llum a longituds d'ona més llargues. Les criatures marines amb fluorescència tenen un avantatge reproductiu sobre les altres, perquè poden absorbir l'escassa llum que tenen disponible sota l'aigua i emetre-la en acabat amb més intensitat a profunditats més grans, la qual cosa que les fa més visibles.

Espècies fluorescents descobertes. / PLOS ONE

Els científics, per trobar aquestes noves espècies, van realitzar immersions periòdiques al Mar Roig, davant de la costa d'Egipte, i al Mar de Banda, davant de les Illes Banda, a Indonèsia, entre 2019 i 2022.

Va ser així com van poder trobar propietats de fluorescència en un total de 27 espècies marines fins aleshores desconegudes per a la ciència. Aquestes espècies corresponen a grups molt variats, des de peixos fins a esponges i pops. A banda d'això, també van trobar fluorescència a diferents parts del cos de les criatures i, de vegades, més d'un tipus de fluorescència a la mateixa criatura.

Entre les criatures trobades figuren crancs boxejadors, peixos pipa serp i múltiples espècies de corals petris. Però l'equip també va descobrir animals que van resultar ser veritablement únics, com el peix gripau escarlata, amb fluorescència verda a tot el seu cos i amb taques taronges repartides a l'atzar.