Testament, quan el millor llegat és la calma de saber que tot està ben resolt

La mort d’un ésser estimat sempre és un fet traumàtic, sigui en les condicions que sigui, i a l’edat que aquesta arribi. I aquesta situació que es viu amb intensitat per tot l’entorn de la persona difunta no deixa de tenir, a més, uns procediments burocràtics i administratius que no hi haurà més remei que atendre i que son inevitables.

Per tot això, la tasca de disposar d’un testament que ajudi els familiars a afrontar una situació, ja de per si difícil, és un gest generós que permet atorgar la tranquil·litat que un procés de dol demana per als familiars i amics de qui ha mort. I és que quan el moment de la mort arriba, els tràmits testamentaris formen part de les activitats importants que la família haurà de dur a terme.

Es tracta de gestions burocràtiques, gens vinculades al terreny de les emocions, amb moltes implicacions legals i fiscals, i sempre és recomanable dur-les a terme de la mà de professionals perfectament coneixedors del tema. Per això a Àltima, l’empresa funerària líder a Catalunya i amb més de 300 anys de tradició familiar al sector, ofereixen aquest servei de gestió administrativa a les famílies per saber què cal fer, dur-ho a terme en el moment indicat i amb totes les garanties per a les famílies.

El conegut com a testament, la declaració per la qual una persona disposa el destí dels seus béns a favor d’un o més hereus i pot establir també llegats i altres disposicions per després de la seva mort, és un tràmit recomanable per dur a terme i que es pot elaborar amb prou agilitat. La manera més habitual de fer-ho és amb un notari, però també es pot fer de forma hològrafa, quan el testador escriu a mà el testament que valdrà si hi fa constar el lloc, la data de l'atorgament, i aquest es presenta al jutge en el termini de quatre anys des de la mort del testador.

Una vegada succeïda la defunció, els familiars sovint estan en un moment on assumir les tasques burocràtiques es pot fer difícil, per això des d'Àltima disposen d’un equip de professionals que treballen per dur a terme tràmits com ara aconseguir el “certificat mèdic de defunció”. Aquest document només té la funció de certificar davant del registre civil la defunció, però és imprescindible i, per això des d’Àltima es lliura el document al registre civil de la localitat de defunció per fer la pertinent inscripció sempre la família ho demani. A partir d'aquell moment és el registre civil qui expedeix el “Certificat literal de defunció” que serà el document amb validesa per poder fer qualsevol gestió.

Hi ha molts d’altres tràmits legals que les famílies han d’afrontar i que cal dur a terme després d’una defunció, com ara donar de baixa el difunt davant del registre civil i la seguretat social. En un termini no superior als 3 mesos també s'han de tramitar les pensions de supervivència respectives, cursar les baixes pròpies (bancs, subministraments,…), així com aconseguir el certificat d'últimes voluntats per poder acceptar l'herència. Per tot això, i perquè tota aquesta burocràcia sempre cal fer-la en un moment d’especial dificultat després de la mort d’una persona estimada, que des d’Àltima es pot dur a terme aquest servei.

Hi ha qui afirma que fer un testament és un acte d'amor. Evita conflictes familiars i assegura que allò que sempre va voler la persona difunta per als seus hereus es mantingui intacte. A més, és una eina que protegeix els fills dels difunts quan aquests son menors d’edat, ja que permet nomenar els tutors, les persones que se'n farien càrrec si mai els arriben a faltar els dos.

I fer tots els tràmits i afrontar aquesta burocràcia és quelcom que des d’Àltima fa anys que es duu a terme per ajudar les famílies a iniciar el dol de la manera més natural i per sempre oferir el servei d’excel·lència en el difícil moment de la mort d’una persona estimada.