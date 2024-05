El Papa afirma que les xafarderies són "coses de dones" després de la controvèrsia sobre els homosexuals

El Papa de Roma torna a estar en el punt de mira. I aquesta vegada la qüestió afecta les dones. En una altra reunió a porta tancada, Francesc hauria dit, a joves sacerdots, que deixin de tafanejar i abandonin les xerrameques, ja que són “coses de dones”. “Nosaltres portem pantalons, hem de dir les coses”, hauria afirmat, segons una filtració feta per un mitjà proper al sector conservador contrari a Francesc i represa pels principals diaris italians. Segons les mateixes fonts, el Papa també hauria demanat als assistents a la reunió si fossin més directes en la seva manera d'expressar-se.

L'episodi arriba després d'una setmana complicada per a Francesc, després de conèixer-se dilluns passat que el Papa havia fet servir (també en una reunió privada) la paraula “mariconeig”, per demanar als bisbes italians evitar admetre candidats homosexuals en seminaris catòlics, cosa que va aixecar una onada de crítiques contra ell. Una cosa que ha començat aquest divendres a aixecar sospites d'aquesta nova filtració podria procedir del bàndol que s'hi oposa o és directament ser un atac contra Francesc.

Això és perquè, malgrat que la informació va ser fins i tot republicada per l'agència estatal de notícies ANSA, el primer mitjà que la va publicar va ser 'Silere non possum', una pàgina web en què habitualment apareixen articles de l'ala conservadora hostil a Francesc. Amb això, molts dels articles publicats als mitjans convencionals han aparegut sense signatura dels periodistes que habitualment cobreixen la informació vaticana. I, per altra banda, el Vaticà no s'hi ha pronunciat, i el portaveu vaticà, Matteo Bruni, no ha respost immediatament a una petició d'aclariments enviats per 'El Periódico', diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ.

Xafardeigs i intrigues

Fins ara, el Papa ha fet algunes obertures perquè les dones tinguin més espai i poder dins de l'Església catòlica, però també s'ha negat a altres avenços, com, per exemple, que hi hagi dones diaconesses i, encara menys, sacerdotesses. Per contra, va permetre, per primera vegada a la història, que les dones participessin amb veu i vot en el passat sínode, cosa que va desencadenar atacs de tota mena de part del sector conservador.

El moment és també particularment peculiar per a Francesc després del que va passar dilluns passat. Aquell dia, una altra filtració, la font original de la qual també va ser una pàgina de xafarderies anomenada 'Dagospia' (que, a més, habitualment usen els polítics italians quan volen enviar missatges als seus rivals sense exposar-se públicament), va enfurir els col·lectius gais i en va desorientar diversos dins de l'Església catòlica per les darreres obertures del Papa sobre aquests temes. Només el desembre passat, el Papa ha acceptat la "possibilitat de beneir" parelles "en situació irregular" o del mateix sexe sense equiparar-les al matrimoni, segons un document publicat llavors per la Congregació per a la Doctrina de la Fe.

Amb tot això, dimarts, tot just 24 hores després de la filtració, l'oficina de premsa del Vaticà va sortir públicament a dir que el Papa demanava perdó a tots els que “s'havien sentit ofesos”. “No hi va haver mai la intenció d'ofendre o expressar-se en termes homòfobs”, va assegurar llavors. “Com ja he dit altres vegades, a l'Església hi cabem tots, tots!”, va recordar Francesc, segons aquest comunicat.