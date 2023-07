La gastronomia de Tenerife es mou entre allò tradicional i l'avantguarda, fruit de la influència de l'Atlàntic i el mestissatge entre Europa, l’Àfrica i Amèrica. Ha evolucionat considerablement els darrers anys, donant lloc a una cuina creativa i original. Els plats fusionen l'herència dels aborígens canaris amb nous productes vinculats a Llatinoamèrica i inclouen ingredients originaris de diferents racons del planeta que avui s'elaboren amb caràcter propi.

Productes i plats típics

La base de la gastronomia insular es compon de productes frescos d’horta, fruites, patates i peixos, que donen lloc a plats equilibrats i amb caràcter. Rostits de saboroses carns amanits amb mojo, potatges, peixos… Aquests són algun dels plats que no pots deixar de tastar.

Carns

La carn de cabra és un dels plats més importants de la cuina canària. Les Illes compten amb tres espècies autòctones de cabra molt reconegudes internacionalment. Aquesta carn requereix una llarga cocció per ser consumida i se sol guisar amb ceba, pebrot vermell, tomàquets, panses, pastanagues, comí, farigola i vi negre. Se serveix acompanyada de patates fregides o papas arrugadas. El seu sabor és força fort.

El conill en salmorejo és un altre plat que trobaràs en qualsevol racó de Tenerife. La seva elaboració amb vi, vinagre i una barreja de condiments aporta un sabor intens. Habitualment s'acompanya de papas guisades o arrugadas.

El garrí negre canari és una raça autòctona amb un intens sabor, ideal per gaudir rostit de la forma tradicional o en costelles. Actualment pots trobar també hamburgueses gurmet de porc negre.

Papas arrugadas amb mojos

Un dels plats més típics de la cuina canària, se serveixen amb mojos canaris, salses que poden ser vermelles o verdes. El mojo vermell (o mojo picón) és lleugerament picant, ja que es prepara amb pebre vermell, oli i all. El mojo verd, al contrari, és molt suau i porta coriandre, oli i una mica d'all.

Les ‘papas’ canàries destaquen pel seu sabor i les seves nombroses varietats, només a Tenerife més de 29 tipus diferents. La seva qualitat, sabor i qualitats úniques han estat principals impulsores de la seva Denominació d'Origen Protegida Papas Antiguas de Canarias. Aquesta protecció especial, obtinguda el 2013, va ser pionera a Espanya sobre aquest tubercle.

Peixos

Si us agrada el peix i els productes del mar, a Tenerife teniu una gran varietat de receptes per triar, amb productes del mar quilòmetre 0 i obtinguts a partir de mètodes de pesca sostenibles.

Les ‘viejas’ guisades acompanyades amb papas són un dels menjars canaris més típics, ideals per gaudir en restaurants costaners. La ‘vieja’ és un peix blanc la carn del qual és suau i delicada, però amb un sabor característic.

La morena fregida és una altra de les exquisideses que ofereix la costa de Tenerife, d'aparença similar a l'anguila, té una carn blanca molt saborosa però plena d'espines. Per això es prepara fregida, per aconseguir que la carn se separi amb facilitat de les espines.

Les pagellides són un dels mol·luscs més consumits a l'arxipèlag canari. Es preparen habitualment a la planxa, acompanyades de mojo verd. És un plat amb un intens gust de mar.

Escaldón de gofio

El gofio és un dels productes més emblemàtics i tradicionals de la gastronomia canària. Un aliment d'origen berber que va ser fonamental en la dieta dels aborígens de les Illes Canàries, els guanxes. La seva importància és tan gran que també compta amb una IGP, Indicació d'Origen Protegida.

El gofio és una barreja de grans que primer són torrats i després molts, obtenint com a resultat una farina de bona aroma, entre dolça i torrada. El gofio se sol afegir a la llet i als potatges de verdures, però també hi ha un plat on el gofio és el protagonista, l'escaldón.

Aquesta boníssima proposta gastronòmica es prepara amb un brou de carn o peix que es barreja amb el gofio per crear una pasta suau i saborosa. A Tenerife s'acompanya amb cebes de Guayonje, una mica de carn esmicolada (habitualment costelles), formatge fresc i mojo al gust. En la seva versió pastada, també coneguda com a pella de gofio, es pren per postres i adquireix matisos dolços.

Fruites

El clima de les Canàries facilita el cultiu de fruites, especialment les tropicals, que per la proximitat del mar i la suavitat de les temperatures adquireixen un sabor intens.

Tenerife és l'illa amb més producció del reconegut Plàtan de Canàries, considerat un dels millors del món. El plàtan és una fruita molt saborosa, fàcil de transportar i menjar i amb alt contingut en vitamines i potassi. A Tenerife podràs gaudir de plàtans acabats de recollir i en perfecte punt de maduració comprant-los en qualsevol mercat o fruiteria de proximitat.

La papaia canària és dolça, amb una aroma suau i una textura carnosa, ideal per gaudir en esmorzars, postres i acompanyada de taronja i una mica de canyella. Els mangos cultivats a Tenerife són refrescants, dolços i amb un alt contingut en fibra i magnesi. Per la seva banda, els alvocats canaris ajuden a elaborar esmorzars saborosos i saludables.

Formatges

Els formatges són una de les delícies de la gastronomia de Tenerife. A l'illa hi ha una gran varietat de formatges frescos, tendres, curats i semicurats, elaborats amb llet de cabra i ovella de races autòctones. Molts han estat premiats a nivell internacional.

El formatge de Tenerife es menja normalment fresc, a la planxa o com a acompanyament de plats. El formatge rostit amb mojos, per exemple, és un dels entrants més característics de la gastronomia canària.

Mels

El sector apícola ha aconseguit conservar a l'illa mels úniques durant segles. Les mels de Tenerife són molt particulars en el sabor i el color i han estat distingides amb una Denominació d'Origen Protegida.

La variada flora de l'illa permet oferir al comensal una mostra variada, amb diferents aromes, textures i colors, com ara les mels de la ginesta del Teide.

Dolços típics de Tenerife

Degustar la rebosteria tradicional durant un viatge a l'illa és una deliciosa manera d'acostar-se a la cultura, la història i les singularitats gastronòmiques de Tenerife. La seva deliciosa rebosteria tradicional s'elabora a base de productes locals i ingredients frescos i naturals com ametlles o batates, cultivades a l’illa.

Una de les postres estrella és, el ‘rosquete’ d'ou de Guía de Isora, un dels secrets més ben guardats d'aquest municipi al sud de l'illa. Una deliciosa rosquilla de mida una mica més gran que la mitjana i que es pot preparar enfornat o fregit. A més dels ‘rosquetes’ d'ou, altres postres de Guía de Isora que pots assaborir són les ‘truchas’ farcides d'ametlles, els ‘huesitos’ farcits d'ametlla i la seva àmplia varietat de mantecats.

El pastís de pasta de full de Los Realejos és un dels dolços tradicionals més destacats al nord de Tenerife. Cruixents i fines capes de pasta de full farcides de dolç de guaiabo o cabell d'àngel.

Els amants de les ametlles no poden deixar de tastar un dels dolços preferits pels tinerfenys, la ‘torta’ d'ametlles de Vilaflor de Chasna o ‘tortas chasneras’. Aquest dolç s'elabora amb ametlles de qualitat exquisida recollides a Vilaflor, al sud de l'illa i que li aporta un inconfusible sabor combinat amb ous, farina, matalauva, sucre i llimona.

El lagunero, típic de San Cristóbal de la Laguna, el mousse de gofio o el famós torró de Tacoronte són altres de les dolces delícies per les quals et recomanem deixar-te temptar. Aquest torró tradicional, amb ametlla marcona torrada sense pell, sucre glas i un toc de llimona i canyella, compta amb més de 350 anys d'història i és l'únic al món que s'elabora al forn de llenya. Un producte autòcton de Tenerife amb textura i sabor diferents dels de qualsevol altre torró del món.

On es pot menjar a Tenerife

Si busques els millors llocs per menjar i beure a Tenerife, aquí et deixem una sèrie de pistes perquè puguis viure una autèntica experiència gastronòmica i descobrir de primera mà de què té gust Tenerife.

Els restaurants de l'illa ofereixen qualitat i un servei acurat. Si busques cuina tradicional per degustar un plat casolà, senzill i saborós acompanyat d'un bon got de vi de collita pròpia, has d'acudir a un guachinche.

Aquests locals típics són un emblema a Tenerife i van sorgir de la necessitat dels viticultors de donar sortida als seus excedents de vi. Per això, molts d'aquests llocs es troben a prop de vinyes i ubicats a l'interior de garatges particulars, salons o fins i tot patis privats.

Els mercats són una altra alternativa atractiva per comprar productes frescos i prendre el pols a la vida quotidiana dels tinerfenys. Et recomanem les olors, els sabors i l'enrenou del mercat de Nuestra Señora de África, el mercat de la Laguna o el mercat del Agricultor de Tegueste.

Per menjar peix fresc a Tenerife, la parada obligatòria és a les confraries. De nord a sud, a tots els pobles costaners de l'illa, les confraries de pescadors són l'opció perfecta per conèixer i assaborir la salinitat, la textura i el deliciós sabor de productes del mar.

Els que busquen coses més internacionals i es volen donar un caprici, poden optar per restaurants d'alta cuina. L'elevada qualitat i diversitat de la gastronomia de Tenerife ha provocat que els darrers anys no hagi deixat d'obtenir els guardons culinaris més prestigiosos. Tenerife compta amb cinc restaurants mereixedors d'estrelles Michelin, que situen l'illa a l'avantguarda de la cuina mundial. ¿Quin et sedueix més?

San-Hô. Royal Hideaway Corales Beach. Adeje. (1 estrella Michelin)

Una proposta de fusió fascinant, amb notes personalitzades i creatives que combina el receptari japonès, el peruà i el canari. Els xefs Adrián Bosch i Eduardo Domínguez treballen sobre la base de dos suggeridors menús degustació per assaborir en un menjador i una agradable terrassa amb vistes.

Abama Kabuki. Guía de Isora. (1 estrella Michelin)

A Kabuki els sabors de la cuina japonesa, la mediterrània i els productes canaris s'uneixen per donar lloc a aquesta cuina de fusió. Emplaçat a la Casa Club del Ritz-Carlton Abama, té una extensa carta de vins i una espectacular terrassa panoràmica.

Nub. Hotel Bahía del Duque. Adeje. (1 estrella Michelin)

El Nub va néixer el 2016 per crear un espai gastronòmic amb una cuina molt personal, d'acord amb la filosofia i els orígens dels seus xefs, Fernanda Fuentes-Cárdenas (Xile) i Andrea Bernardi (Itàlia).

El Rincón de Juan Carlos. Adeje. (2 estrelles Michelin)

La cura i el respecte cap a la primera matèria i els productes prèmium són els grans pilars d'aquesta selecta cuina. Ofereix un únic i extens menú degustació, amb maridatges diferents i un punt de vista creatiu únic. Una aventura gastronòmica inoblidable amb vistes a l’Atlàntic des de la terrassa del Royal Hideaway Corales Beach.

MB. Guía de Isora. (2 estrelles Michelin)

Rere les inicials de M.B s'hi amaga la mà del xef Martin Berasategui, que ha sabut elaborar, juntament amb Erlantz Gorostiza, un projecte gastronòmic que combina la millor matèria primera de les Canàries amb sabors de tot el planeta. Situat al Ritz-Carlton Abama, la seva selecta carta inclou trampantojos impossibles, textures sorprenents i matisos delicats.

Vins de Tenerife, sabors i aromes úniques

La immersió gastronòmica a Tenerife no està completa fins que no tastes els vins de l'illa, la millor companyia per als saborosos plats de la cuina tradicional de Tenerife.

La vinya va arribar a Tenerife amb els primers europeus al segle XV i la vinya és avui un dels principals cultius de l'illa, amb unes 3.200 hectàrees, un 17% de la superfície cultivada.

La llarga tradició dels vins canaris i les bondats del seu sabor únic han aparegut en diverses obres de Virginia Woolf o William Shakespeare i s'han degustat com a productes prèmium fins i tot a la Casa Blanca.

A Tenerife, trobem cultius vitícoles des dels punts més alts fins a la costa. Les varietats de raïms exclusius de l'arxipèlag, el clima privilegiat, l'alçada, la proximitat del mar i les peculiaritats del sòl volcànic donen com a resultat uns vins exòtics i de gran personalitat, amb sabors i aromes úniques.

Casa del Vino a El Sauzal

La millor manera de conèixer la riquesa de la cultura vinícola de l'illa és visitant la Casa del Vino, al municipi del Sauzal. Aquest antic casalot del segle XVII acull al seu interior el Museo Insular de la Vid y el Vino de Tenerife, una sala de degustació on poder tastar els vins de les cinc denominacions d'origen, així com vinoteca, botiga i un ampli programa d'activitats culturals.

Tenerife, patrimoni vitivinícola d'excepció

Els vins de Tenerife són cada vegada més coneguts i reconeguts a tot el món. L'illa compta amb cinc denominacions d'origen, Abona, Tacoronte-Acentejo, Valle de Güimar, Valle de la Orotava i Ycoden-Daute-Isora, i una sisena que representa totes les Illes Canàries, Canary Wine. Blancs, negres o rosats, els vins de Tenerife són una experiència de textura, cos i sabor.

Vins blancs

Els vins blancs afruitats es produeixen fonamentalment a la zona sud i oscil·len entre tonalitats grogues, daurades, pàl·lides i palla. Destaquen per la frescor i el gust de fruita i de fonolls i són ideals per acompanyar formatges, productes del mar i arrossos.

Vins negres

Els negres canaris tenen colors brillants i al paladar presenten nervi amb tocs balsàmics i minerals. Són vins plens de matisos, però alhora subtils i harmoniosos, capaços de maridar fins i tot amb peixos i pastes.

Entre els vins negres més famosos de les illes, hi ha la denominació d'origen Tacoronte Acentejo, la més antiga de Tenerife.

Vins rosats

Tot i ser els vins menys freqüents a les Canàries, hi ha alguns rosats de magnífica qualitat que mariden a la perfecció amb amanides, formatges i mels de les illes i que estan elaborats a partir de raïm com el Listán negro.

És possible que no hagis sentit a parlar d'aquest tipus de raïm. Ni del Listán blanco, la Malvasia aromàtica, Tintilla, Vijariego o Negramoll. La raó és que aquestes varietats de raïm s'han conservat únicament a les Canàries des que van ser portades pels colons a partir del segle XV. D'aquesta manera, beure una ampolla de vi de les Canàries és, literalment, una experiència única en tractar-se d'edicions limitades i difícils de trobar a nivell mundial.