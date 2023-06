La conferència 'We Choose Earth Tour' és una cita imperdible per a aquells que es preocupen pel planeta i les persones. L'esdeveniment, de gran importància internacional, reunirà experts de diferents sectors: des de científics fins a acadèmics, emprenedors, artistes i defensors del medi ambient. Tots ells s'uniran per debatre el futur de l'energia i la necessitat urgent de canviar cap a fonts renovables. Tot i això, 'We Choose Earth Tour' va més enllà, és una cita que pretén impulsar una reflexió en cadascun de nosaltres, com a individus, amb l'objectiu de despertar, energitzar i empoderar les persones per fomentar un canvi col·lectiu i promoure la preservació mediambiental i social.

Ponents destacats

La conferència 'We Choose Earth Tour' reuneix experts de diversos camps; destacats perfils que compartiran la seva experiència i coneixements per inspirar els assistents a prendre mesures sostenibles en les seves pròpies vides i comunitats. Entre els ponents destacats hi ha Amal Clooney, reconeguda advocada de dret internacional i drets humans, que destaca pel seu treball en representació de víctimes d'atrocitats massives. Miguel Stilwell d'Andrade, CEO d'EDP, companyia energètica líder en energies renovables; Peter Frankopan, catedràtic d'història global a la Universitat d'Oxford, especialitzat en la història de diverses regions del món, i Cecilia MoSze Tham, cofundadora i CEO de Futurity Systems, que es dedica a construir futurs sostenibles.

Céline Cousteau, cineasta, exploradora i activista mediambiental, tira endavant projectes que destaquen la importància de la connexió entre humans i naturalesa. Vera Pinto Pereira, membre del Consell Executiu d'EDP, s'enfoca en l'impacte social i la transició energètica justa. Sophia Kianni, activista del canvi climàtic i membre del Grup Consultiu de Joves de l'ONU sobre el Canvi Climàtic, advoca per la conscienciació i traducció d'informació climàtica a nivell internacional.

'We Choose Earth Tour' està impulsat per EDP, empresa energètica global amb presència a quatre continents i compromesa amb la transició cap a les energies renovables. El seu objectiu és inspirar persones de tot el món a prendre mesures per a un futur sostenible.

La participació d’aquests convidats reflecteix la diversitat de perspectives i coneixements necessaris per abordar els desafiaments ambientals i promoure un futur sostenible. A través de les diverses àrees d'experiència, els participants oferiran idees valuoses sobre com podem afrontar els desafiaments relacionats amb l'energia, el canvi climàtic, la conservació dels recursos naturals i la sostenibilitat en general. D'altra banda, durant l'esdeveniment es portaran a terme panells de discussió, presentacions i sessions interactives per fomentar l'intercanvi d'idees i actuacions musicals d'artistes compromesos amb el medi ambient, com ara Macaco o l'Escuela de Música Reina Sofía.

Descobreix aquí el programa de We Choose Earth Tour

Punts clau

Durant l'apassionant, 'We Choose Earth Tour' s'exploraran diversos temes de gran rellevància que ens incitaran a reflexionar, debatre i actuar plegats per construir un futur sostenible. En primer lloc, s'abordarà la importància de la justícia social i la protecció dels drets humans de tothom, tot reconeixent la necessitat de construir una societat equitativa i solidària que garanteixi la igualtat d'oportunitats per a tots els membres. A més, se submergirà en la necessitat de fomentar l'acció sostenible en la vida diària o com les eleccions individuals i col·lectives poden contribuir a la conservació del planeta, adoptant pràctiques responsables i conscients.

Així mateix, es reflexionarà sobre les lliçons de la història i el paper exercit per la protecció del planeta al llarg del temps: com els èxits i fracassos de moviments anteriors poden inspirar i guiar en la lluita actual per la sostenibilitat.

La transició energètica accelerada és un altre tema cabdal que s'analitzarà; la rellevància d'adoptar fonts d'energia renovable més ràpidament, i els beneficis econòmics, ambientals i socials que això comporta. D'altra banda, es posarà damunt la taula l'impacte en els oceans i la necessitat de protegir-los, remarcant la importància de preservar la biodiversitat marina i els ecosistemes costaners, així com les conseqüències del canvi climàtic i la contaminació en aquests espais.

A més, es reflexionarà sobre el rol de les empreses en la lluita per un futur sostenible, analitzant la responsabilitat davant dels desafiaments mediambientals i socials, i com poden assumir un compromís actiu per impulsar el canvi cap a pràctiques empresarials responsables i sostenibles.