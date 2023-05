El camí cap a la descarbonització de l'economia ha fet un pas més després que Holaluz, la companyia de transició energètica líder a Europa, hagi estat l'escollida per Tesla per comercialitzar i instal·lar les bateries domèstiques Powerwall a Espanya.

Aquesta aliança permet als clients d'Holaluz instal·lar des del 9 de maig passat les bateries Tesla Powerwall a casa seva, afavorint així que produeixin, consumeixin i gestionin la seva pròpia energia verda i maximitzin l'estalvi.

En la seva aposta per les energies renovables, Holaluz segueix ampliant el negoci solar mitjançant la combinació d'instal·lacions fotovoltaiques amb actius flexibles com ara bateries o carregadors per a vehicles elèctrics.

Tesla Powerwall, capacitat i fiabilitat en una mateixa bateria

Tesla Powerwall és un sistema de bateria integrat que emmagatzema energia solar per a ús residencial, comercial i industrial. Amb Tesla Powerwall, una de les bateries amb més capacitat d'emmagatzematge (13,5kWh) i més potència (5kW continus i 7kW pic) del mercat, els clients d’Holaluz maximitzen l'estalvi alhora que eviten emissions de CO2 a l'atmosfera.

El servei i la instal·lació tenen un preu per sota dels 10.000 euros, encara que depèn de les necessitats del client. Les bateries Tesla Powerwall tenen una garantia de 10 anys, per tant, si durant aquest temps la bateria no funciona correctament, Holaluz es compromet a canviar-la per una de completament nova.

Tesla Powerwall destaca pel seu disseny minimalista i compacte i es pot instal·lar tant a l'interior com a l'exterior. És silenciosa i no necessita manteniment. Aquestes bateries, que venen de la mà del líder mundial en tecnologia, continuen funcionant fins i tot sense corrent elèctric.

Com funcionen les bateries solars?

Una bateria per a plaques solars és un dispositiu acumulador que emmagatzema l’energia generada per les plaques solars d’una instal·lació fotovoltaica. S'utilitza també per alliberar a demanda l'electricitat emmagatzemada i proveir durant les hores en què les plaques solars no estan produint.

Els usuaris que afegeixen a la seva instal·lació una bateria solar augmenten la potència disponible de l'habitatge, redueixen la factura de la llum i milloren considerablement la seva autonomia, en poder decidir quan i com fer servir l'electricitat emmagatzemada.

Els avantatges d'afegir una bateria domèstica a la teva instal·lació solar

Combinar la teva instal·lació solar amb una bateria fotovoltaica permet treure el màxim rendiment a les plaques solars i transformar en gestionable una energia que abans no ho era.

Aquesta innovadora solució permet maximitzar el potencial dels excedents verds i reduir les emissions de CO2, permetent als propietaris dels habitatges produir, consumir i gestionar la seva pròpia energia d'una manera més flexible, democratitzant-hi l'accés i aprofitant l'ús de la xarxa de proximitat.

El 100% dels clients que afegeixen una bateria a la instal·lació de plaques solars gaudeixen d'un estalvi fix garantit, encara que plogui o no faci sol.

A més, Holaluz ofereix servei de manteniment i avaries elèctriques, a més d'altres avantatges com la reducció fins a dos anys de l'amortització de les plaques gràcies a les bateries.

El nou model energètic, cada cop més a prop

Holaluz i Tesla entren ara junts al mercat de les bateries domèstiques a Espanya oferint als clients la possibilitat d'augmentar els seus estalvis mensuals fins a un 100% (o més) i preparar les llars per a l'electrificació del consum energètic avançant cap a una completa descarbonització de l’economia i un planeta completament sostenible. Un pas més per transformar l'actual model energètic centralitzat i cada cop més indefensable i avançar cap a un model de generació distribuïda.

La tecnològica d'energia verda té més de 12.000 instal·lacions solars sota gestió i el seu objectiu és assolir les 37.000-39.000 instal·lacions a finals de 2024 i les més de 63.000 a finals de 2025. Des de l'empresa estan segurs que la penetració de les bateries al mercat espanyol s'accelerarà els propers anys juntament amb el creixement exponencial previst per a les instal·lacions solars. A més, creuen que més de la meitat de les instal·lacions fotovoltaiques inclouran una bateria domèstica a curt termini.

¡No ho dubtis i treu gràcies a Holaluz el màxim partit a les teves plaques solars amb les bateries domèstiques de Tesla!