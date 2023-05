Tot i la seva ben merescuda fama de sol i platja, Tenerife és molt més que això. L'illa té una àmplia oferta cultural que continua sent una gran desconeguda per a molts. Festivals on desconnectar del món durant unes quantes hores i omplir-se d'energia positiva al so de la música. Museus de tota mena per conèixer la idiosincràsia canària i enriquir-se amb la cultura d'aquesta terra. O experiències inoblidables i diferents a la natura com l'observació de balenes i dofins en embarcacions responsables amb el medi.

Com veuràs, hi ha un munt de plans possibles… Vine a Tenerife i atreveix-te amb algun, segur que trobes el que més encaixa amb tu!

Els festivals de música i cinema amb què més podràs disfrutar són a Tenerife

Música per ballar o per relaxar-se i deixar-se emportar, cinema per conèixer altres realitats i el respecte al medi ambient… A Tenerife hi ha una oferta de festivals per a tot tipus de públics, butxaques i estils. Fes-hi una ullada… i a ballar!

Phe Festival

Una cita estiuenca ineludible al Port de la Creu per als amants del rock, l'indie i els sons urbans, on a més de la bona música de grups nacionals, internacionals i grups emergents podràs gaudir d'una àmplia oferta de cinema, gastronomia i innovació. Aquest festival ofereix packs de viatges per ajudar-te a organitzar de la millor manera unes vacances a la teva mida. Se celebra el 18 i el 19 d'agost.

Canarias Jazz & Más Festival

Si el que t'apassiona és el jazz, no et pots perdre aquest festival internacional que combina concerts gratuïts a l'aire lliure i altres de pagament als principals teatres de Tenerife. Un festival de llarg recorregut que aquest any se celebra del 30 de juny al 23 de juliol i que no només porta les figures internacionals més consolidades del món del jazz, sinó que també aposta per nous talents canaris.

El GreenWorld Festival

Si teniu ganes de festa i de gaudir al màxim de la música electrònica, no us podeu perdre el 8 de juliol la trobada més important de l'any d'aquest gènere musical que se celebra al sud de Tenerife, a les instal·lacions de l'emblemàtic Amarilla Golf.

Culture and Business Pride

L'activisme LGBTIQ+, els negocis, la cultura i l'oci al voltant del respecte i la diversitat es donen cita en aquest festival que s'ha situat entre els deu primers ‘prides’ del món per la diferència del seu contingut, que fuig dels estereotips. Compta amb ponències que imparteixen personalitats internacionals, taules rodones i un concert pels Drets Humans i una gala de lliurament de Premis Alan Turing. Se celebrarà entre el 15 i el 18 de juliol.

Per als amants del setè art, Tenerife també ofereix una diversa oferta de mostres i certàmens cinematogràfics. Al novembre, Miradas Doc, dona a conèixer la desconeguda cinematografia de països en desenvolupament al municipi de Guía de Isora. El Festival Internacional de Cinema Mediambiental de Canàries (FICMEC) posa el focus d'atenció en la sensibilització cap a la natura i se celebra a Isla Baja, entre Garachico (del 26 al 30 de maig) i Buenavista del Norte (del 2 al 4 de juny). L'oferta cinèfila es completa amb el Festival de Cortos Villa de La Orotava, que se celebra a principis de novembre.

Natura espectacular i un entorn únic per observar cetacis

Tenerife té una impressionant diversitat de racons naturals idíl·lics i compta amb 43 espais protegits, que ocupen la meitat del territori. El més conegut, és clar, el Parc Nacional del Teide, declarat per la UNESCO Patrimoni Mundial de la Humanitat. Aquí hi ha el pic més alt d'Espanya, 3.718 metres, un espai volcànic verge on és possible pujar fins a tocar del cim amb un telefèric i gaudir d'unes vistes espectaculars del mar i de tota l'illa.

Altres experiències inoblidables a l'aire lliure que recomanem 100% són el senderisme o el parapent al Parc Rural d'Anaga i al de Teno, amb els seus boscos de laurisilva i les seves espectaculars falgueres gegants.

Però si el que t'agrada són les propostes originals de debò, un pla que no et pots perdre per res del món és l'excursió per observar cetacis. De fet, Tenerife i la seva costa sud-oest estan considerats com dels millors llocs del món per fer-ho.

A Tenerife sempre és bona època per observar aquests animals. La meteorologia privilegiada de l'illa, el seu origen volcànic i la influència d'aigües més fredes de la costa africana fan que la temperatura del mar sigui inferior a l'habitual en aquesta latitud geogràfica. Això afavoreix l'existència de nutrients per a aquests cetacis i la presència habitual de caps d’olla tropicals, també conegudes com d’aleta curta, i dofins mulars als quals se sumen, ocasionalment, catxalots, dofins clapejats, rorquals, etc. Vagis quan vagis a Tenerife, podràs gaudir d'aquests mamífers marins al seu entorn natural.

La conservació d'aquest ambient privilegiat s'ha convertit en una prioritat a l'illa, una responsabilitat que implica també els viatgers. Per observar fauna salvatge, us recomanem ser responsables i triar una empresa d'excursions adscrites a la Carta per la Sostenibilitat. Un segell que demostra el compromís per la natura per a les embarcacions que llueixen una bandera de color groc amb el logotip “Barco Azul” i compleixen amb una sèrie de requisits a l'hora d'organitzar aquestes trobades: navegar a velocitat reduïda, no creuar la trajectòria de natació, no acostar-s’hi a menys de 60 metres i no sobrepassar els 30 minuts d’observació.

La majoria d'aquests vaixells acreditats surten des de la zona sud de l'illa, des de Puerto Colón a Adeje i Los Gigantes a Santiago del Teide, cosa que permet veure cetacis amb els grans penya-segats coronats pel pic del Teide com a impressionant teló de fons. En aquesta ruta, si tens sort podràs veure també entre els penya-segats una àguila pescadora, un ocell majestuós en perill d'extinció i amb una envergadura de fins a 147cm.

Aquest espectacle natural es pot gaudir de manera respectuosa en qualsevol època de l'any i a qualsevol hora, en una de les excursions més boniques que es poden fer a Tenerife. Una experiència impressionant que no oblidaràs!

Tenerife, destinació artística i cultural d'avantguarda

Per als més curiosos i els que sempre volen saber alguna cosa més, Tenerife ofereix nombroses possibilitats per explorar i conèixer el passat i el present de l'illa. L'àmplia oferta inclou espais culturals, museus i manifestacions artístiques interessants al carrer. La seva diversitat de propostes i el seu compromís social i mediambiental situen Tenerife com un interessant destí d'avantguarda. De fet, el ventall d'opcions és tan variat que serà complicat triar. Aquí et deixem alguna de les propostes més destacades.

Tenerife Espai de les Arts (TEA)

Situat a Santa Cruz, el TEA és un complex arquitectònic de més de 20.000 metres quadrats que inclou un museu i un centre d'art contemporani, el Centro de Fotografía Isla de Tenerife i la Biblioteca Municipal Central.

Dissenyat pels prestigiosos arquitectes suïssos Herzog i De Meuron, l’edifici és una obra d'art en si mateix. Un espai impressionant per acostar-se a l'art contemporani, gaudir de les més de dues mil obres que conformen la seva col·lecció i de les exposicions temporals de rellevants autors de l'escena artística actual.

Exposició Internacional d'Escultura al Carrer

La Rambla de Santa Cruz acull de manera permanent i des de fa 50 anys un dels esdeveniments que més impacte i repercussió han tingut en la seva vida i història cultural, la Primera Exposició Internacional d'Escultura al Carrer. Des de llavors, la ciutat compta amb un magnífic patrimoni escultòric, decididament obert al panorama mundial contemporani.

Museu de la Natura i l'Arqueologia (MUNA)

Situat a l’interior d’un emblemàtic edifici neoclàssic del segle XVIII, antic Hospital Civil de la ciutat de Santa Cruz de Tenerife, el MUNA de Ciències Naturals inclou exposicions didàctiques i molt entretingudes relacionades amb la flora, la fauna i la geologia de l’illa.

El circuit expositiu dedicat a l'arqueologia compta amb valuosíssimes mostres de la cultura guanxe i destaca per la seva col·lecció de mòmies aborígens.

Museu municipal de Belles Arts

Ubicat a la bonica Plaza del Príncipe, aquest museu acull una destacable col·lecció de pintura i escultura que va des dels flamencs del segle XVI fins a contemporanis del segle XX i un interessant dipòsit artístic de més d'un centenar de peces del Museu del Prado.

Casa del Carnaval

El de Santa Cruz de Tenerife és un dels carnavals més importants del món i Festa d'Interès Turístic Internacional. La importància d’aquesta festivitat queda reflectida en aquest museu que hi està exclusivament dedicat. En la seva col·lecció permanent hi ha cartelleria original, vídeos, documents i la sorprenent i elaborada fantasia de la Reina del Carnaval vigent, entre altres objectes curiosos.

Puerto de la Cruz Street Art

Vine a descobrir un original projecte d'art efímer que des del 2014 pinta i omple de missatges les parets mitgeres dels edificis del popular barri de La Ranilla, al centre de Puerto de la Cruz, i que posteriorment s’ha ampliat a altres carrers limítrofs. Compost d'obres elaborades per alguns dels artistes més destacats del panorama nacional i internacional, està considerat un dels museus a l'aire lliure més rellevants del planeta.

Museu Històric Militar de Canàries

Sense sortir de Santa Cruz pots fer una parada a l'emblemàtic Museu Històric Militar de Canàries, a l'interior del Fuerte Almeyda, una fortalesa del segle XIX que gaudeix d'unes vistes precioses del port de la capital. La seva exposició permanent acull banderes singulars, col·leccions d'armament, condecoracions, cartografia, art, maquetes o diorames.

Museu de la Ciència i el Cosmos a La Laguna

La Laguna, coneguda històricament com a centre intel·lectual de les Canàries, acull el Museu de la Ciència i el Cosmos, el més important de les Canàries en el seu àmbit i un dels més importants d'Espanya. Aquest museu es caracteritza per la qualitat divulgativa dels seus continguts i l'amena intenció didàctica.

Et recomanem no perdre't el seu magnífic planetari, amb una gran cúpula de més de 6 m de diàmetre on es projecta el cel nocturn i s'hi poden observar més de 2000 estrelles mentre es viatja pels confins de l'univers.

Museu d'Història i Antropologia

Situat també a La Laguna, aquest museu té dues seus. La Casa Lercaro és una imponent casa senyorial de finals del segle XVI, amb un esplèndid pati interior i una magnífica gelosia de fusta de pi canari. A través de col·leccions, exposicions i activitats ofereix una visió general del desenvolupament social, econòmic i cultural de l'illa de Tenerife entre els segles XV i XX.

L'altra seu, Casa de Carta està ubicada a Valle de Guerra, municipi de San Cristóbal de la Laguna i l'immoble està considerat un exemple significatiu dels habitatges pairals construïts a Canàries al segle XVIII.

Escolliu el vostre pla per descobrir Tenerife i disfruteu al màxim del costat més original de l'illa!