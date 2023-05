Totes les cultures han tingut els seus endevins. A l'antiga Grècia, els déus manifestaven els esdeveniments futurs a la muntanya Olimp i eren consultats per a esdeveniments varis, des de conflictes bèl·lics a qüestions personals. L'oracle de Delfos, situat en la muntanya Parnàs, era un recinte consagrat al déu Apol·lo, on es reunien les muses, déus i nimfes. Més endavant, alquimistes, mags, i messies animaven places públiques i mercats ambulants.

Científics i acadèmics aporten arguments, teories i estudis sobre el futur. La producció científica basada en els fets, l'observació i l'experimentació no havia estat mai tan elevada. No obstant això, encara són molts els qui recorren a vells textos, sense base científica, per intentar endevinar el futur. En els últims dies, tornen a aparèixer moltes informacions sobre l'apotecari francès Michel Nostradamus, que l'any 1555 va publicar les seves profecies. Escrites en un llenguatge críptic i plenes de metàfores, són molts els que les segueixen interpretant en clau actual.

Asseguren que per aquest 2023 parla de “Set mesos de la gran guerra, gent morta per maldat”, i no són pocs els que ho vinculen a la Guerra d'Ucraïna. La segona profecia per al 2023 tindria a veure amb Mart, el conegut planeta vermell pel qual les agències espacials com la NASA han demostrat tenir gran interès i on l'ESA (European Spacial Agency) té previst fer una nau per explorar el planeta. Els intèrprets de Nostradamus parlen d'una "falla de llum" a Mart, i auguren algun tipus de problema.

Lectura crítica de Nostradamus

Peter Lemesurier, especialista en l'obra de Nostradamus, conclou que gran part dels escrits de Nostradamus són paràfrasis de col·leccions d'antigues profecies apocalíptiques basades en la Bíblia, complementades amb referències als esdeveniments històrics, i que després les projecta al futur.

Altres autors crítics amb l'obra de Nostradamus sostenen que la seva reputació com a profeta ha estat construïda per intèrprets dels nostres temps, que intenten quadrar les seves paraules amb esdeveniments que ja s'han verificat o que són tan pròxims que poden ser considerats com a inevitables.