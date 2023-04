També a l'amor el coronavirus va fer estralls. Només al març i abril de 2020 es van anul·lar 17.000 casaments a Espanya. Però després de mesos de cancel·lacions i ajornaments a causa de les restriccions sanitàries, el 2022 el món nupcial va viure, com la resta d'esdeveniments, un ressorgiment, superant els casaments els nivells prepandèmics. Així, amb perspectives més que optimistes, se celebra durant aquests dies la Barcelona Bridal Fashion Week, la setmana de la moda nupcial que acull la Fira de Barcelona, en la qual 33 dissenyadors i ensenyes com Isabel Sanchís, Yolancris, Elie Saab o Atelier Pronovias presenten més de 800 vestits per a nuvis i convidats, davant l'expectant mirada de distribuïdores, compradors, periodistes especialitzats i celebritats. És a dir, creativitat i business amb la Fira de Barcelona com a escenari.

El dijous a la nit es va servir un dels plats forts, el show i sopar posterior de Rosa Clará. Clará va fundar la marca homònima de vestits de núvia el 1995, amb l'obertura de la seva premiera boutique al barceloní Passeig de Gràcia. Des d'aquell moment, ha aixecat un imperi internacional, expandint-se a 80 països amb més de 4.000 punts de venda.

Una de les seves estratègies més interessants passa per comptar amb col·laboracions de dissenyadors mítics, començant pel creador d'alta costura Christian Lacroix, i seguint amb altres noms imprescindibles com el plorat director creatiu de Chanel i Fendi, Karl Lagerfeld, o un dels reis de les catifes vermelles, Zuhair Murad. L'any passat es va aliar amb una de les famoses més buscades del nostre país, Paloma Cuevas (ex d'Enrique Ponce i actual parella del cantant Luis Miguel), qui va col·laborar en una línia de vestits de festa batejada cristal·linament com Paloma Cuevas x Rosa Clará. Per últim, i no ments important, hi ha les famoses (i molt famoses) que l'han escollit perquè les vesteixi el dia D: Paula Echevarría (la primera cara coneguda que va vestir de la marca en el seu gran dia, en el seu enllaç amb David Bustamante), Paulina Rubio, Esther Cañadas, Antonela Roccuzzo, esposa de Leo Messi i Maria Francisca Perelló en el seu casament amb Rafa Nadal.

Amb aquests noms no sorprèn que sent una marca d'èxit internacional, entre les 31 models que han passejat per una passarel·la, destaquessin alguns rostres coneguts més enllà de les nostres fronteres, que van donar repercussió immediata a l'altre costat del globus: la model i presentadora de televisió peruana Natalie Vértiz; Andrea Martínez, parella del porter de la selecció espanyola i del Chelsea, Kepa Arrizbalaga, i la parella del cantant Álvaro Soler, la model Melanie Kroll.

A ritme primer de música reggae (les models anaven pentinades amb trenes ad hoc) i posteriorment d'alguns èxits dels vuitanta de Kate Bush o The Buggles amb la mítica cançó Video Killed the Radio Star, van lluir des de vestits més clàssics a creacions disruptives, modernes i sexys, amb una cama a l'aire (com Angelina Jolie amb el llegendari Versace amb el que va deixar empremta en els Oscar de 2012), exuberants boes de plomes, cropped tops que deixaven veure la cintura, llacets i inclús algun short, confeccionats amb rics teixits, llenceria, tuls, etc. "Sobretot, les núvies volen sentir-se còmodes i úniques amb un vestit a mida" assenyalava Clarà.

El front row també estava ple de celebritats com dues glòries de l'esport patri, la nedadora Mireia Belmonte, amb un paraula d'honor negre amb plomes a l'escot, i la marxadora Raquel González, l'arquitecta Sandra Garal, parella del futbolista del Reial Madrid Marco Asensio, el sempre espurnejant (i elegant) Boris Izaguirre, Xavier Sardà, l'actor Carles Sans del Tricicle, Sharon Fonseca, acrtiu i model veneçolana i parella de l'empresari italià Gianluca Vacchi, o la també actriu mexicana Paulina Goto.