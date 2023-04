El Ministeri d’Educació i FP prepara un pla d’«adaptació climatològica» per als centres educatius que estarà dotat amb més de 200 milions d’euros i que serà acordat juntament amb les comunitats autònomes, que tenen la competències en Educació. Així ho ha anunciat la titular del ministeri, <strong>Pilar Alegría</strong>, en una entrevista amb Europa Press. El pla estarà inclòs en els Pressupostos Generals de l’any que ve, el projecte del qual ha d’estar, en teoria, aprovat per l’Executiu el setembre per traslladar-lo al Parlament.

El juny passat, abans que acabessin les classes, la calor va castigar els estudiants i els docents. Les temperatures, superiors a 40 graus a moltes autonomies, van convertir les aules i els patis en saunes. A falta de sistemes de refrigeració a les escoles, els polvoritzadors d’aigua es van convertir en l’única solució.

«Vivint aquesta <strong>crisi climàtica</strong> que estem patint, una de les noves línies que volem adoptar en els futurs Pressupostos Generals és, efectivament, una important línia amb una quantitat considerable de milions d’euros per poder adaptar climàticament els centres educatius. Ho faríem a través d’un programa de cooperació territorial», ha explicat la ministra.

Segons Alegría, l’objectiu del pla és que, tant per a les èpoques estivals com per a l’hivern, els centres educatius estiguin «millor i més preparats per poder protegir d’una manera molt més segura als estudiants». La ministra ha remarcat que el seu departament treballarà juntament amb les autonomies per decidir el repartiment dels fons en funció del nombre de centres i d’alumnes i alumnes. Els centres educatius més moderns –ha insistit– «solen estar adaptats climàticament», però a Espanya hi continua havent escoles de més de 100 o 150 anys.

Cops de calor

La calor no és cap broma. L’Associació Espanyola de Pediatria (AEP) recorda que els nens i les nenes són els grups més sensibles a patir danys provocats pels cops de calor. Els símptomes més habituals són sensació de mareig, nàusees, vòmits, mal de cap, debilitat, confusió, son o convulsions. Oferir aigua constantment és un dels principals consells dels pediatres, així com la no exposició al sol en les hores de més intensitat.

Els experts en seguretat infantil expliquen que els escolars no poden ser els grans oblidats de l’emergència climàtica. La instal·lació d’aires condicionats –una mesura gens ecològica– és poc probable, però hi ha altres opcions més verdes, fàcils i barates. Per exemple, la ventilació creuada, els ventiladors als sostres, les malles d’ombra als patis i la instal·lació de zones verdes i refrescants.

La ministra no ha aclarit si hi haurà mesures específiques d’estalvi energètic als centres educatius. A falta de conèixer el pla de contingència que el Govern ha de remetre a Brussel·les abans de final de setembre, l’actual Pla d’Emergència del Sistema Gasista Espanyol, que estableix escenaris d’acció en casos de problema greu en el subministrament de gas, considera serveis essencials i, per tant, exempts de qualsevol mesura de restricció de la demanda, a les escoles bressol i escoles d’ensenyament obligatori.

Nou curs escolar

Respecte al nou curs i a l’anunci d’Andalusia i Múrcia que continuaran amb els llibres de text de l’anterior llei educativa en lloc de l’aprovada pel Govern socialista, Alegría ha advertit que les normes es compleixen «t’agradin més o menys». A més, tot i que els editors de llibres de text han garantit que arribaran a temps per al nou curs, hi ha molts decrets autonòmics per aprovar. «Els llibres de text s’han d’adaptar als nous decrets d’educació de totes les etapes educatives», ha remarcat.