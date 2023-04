Els ‘botellons’ massius entre els joves estan sent un dels principals motius de l’augment de contagis en aquesta cinquena onada. Tot i així, segons recull l’últim estudi publicat pel Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), un 67% dels espanyols asseguren estar poc o gens d’acord amb l’afirmació que «la joventut només ha pensat a fer ‘botellons’» durant la pandèmia de Covid-19. A més, un 84,4% destaca que la majoria dels joves «ha seguit els protocols anti-Covid a les escoles, instituts i universitats», amb un ús correcte de la mascareta, rentat de mans i quarantenes, entre d’altres.

L’estudi<strong>‘Infància i joventut davant la pandèmia de Covid-19’</strong>, publicat aquest dijous pel CIS, s’ha elaborat a través de trucades aleatòriament entre el 25 de juny i el 5 de juliol d’aquest any a 2.064 persones de més de 18 anys, i que posa de manifest l’augment de les desigualtats i dels problemes a què s’enfronten els joves a Espanya.

L’estudi també revela que la meitat dels espanyols veu els joves com a «ciutadans de segona categoria» respecte a drets i amb pitjors oportunitats després de la Covid, i el 73% té clar que viuran pitjor que els seus pares i avis, ja que consideren que el futur per a aquest col·lectiu s’ha posat més difícil després de la pandèmia.

Viuran pitjor que els seus pares

Si abans de la pandèmia gairebé la meitat de la població pensava que les noves generacions viuran pitjor que els seus pares, aquest percentatge s’eleva al 73,2% i alhora es desploma la dada dels qui vaticinen que el seu futur millorarà, al caure del 28,9% previ al coronavirus a un 8,5%.

D’aquells que creuen que els joves són ciutadans de segona, un 47,4% opina que és «per falta d’oportunitats laborals, llocs de treball estables i de qualitat» i un 15,9% ho atribueix al fet que «no se’ls donen oportunitats».

Les administracions «no fan prou en aquests moments per recolzar i ajudar els joves», opinen vuit de cada 10 enquestats, dels quals la meitat creu que caldria «oferir més ajudes per trobar feina» i un 47%, «millorar les condicions laborals i la situació dels becaris».

El 85% afirma que la pandèmia està donant lloc a un augment de les desigualtats socials.

Més impostos als rics

Set de cada 10 espanyols és partidari que «les persones benestants paguin més impostos perquè el Govern tingués més mitjans per actuar de forma urgent contra la pobresa».

Per lluitar contra aquesta situació de vulnerabilitat en què la pandèmia ha situat moltes famílies, de forma unànime els enquestats proposen «fomentar l’ocupabilitat dels seus pares» –el 96,9%–, «donar recolzament educatiu addicional als nens que ho necessitin» –el 95,5%– o més beques de menjador per a famílies amb pocs recursos econòmics -94,1%–.

L’elevat preu de la vivenda és per al 89,5% molt o bastant important per explicar la pobresa, i per al 45% la lluita contra aquesta l’hauria de liderar l’Estat.

Atur i poc interès en la política

La principal conseqüència de la pandèmia sobre els joves és la pèrdua d’oportunitats: atur, precarietat i baixos salaris, opina el 37%, seguit d’efectes psicològics, apunta el 14,6%.

Davant la situació de pandèmia, set de cada 10 espanyols opina que als joves no els interessa gens o poc la política.

Del que opinen d’ells, el 80% apunta que han fet un gran esforç individual per adaptar-se als estudis per internet i que han seguit els protocols anti-Covid als seus centres educatius; també hi ha un 31% que assegura que només han pensat a fer ‘botellons’.