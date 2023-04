El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, defensa que el nou calendari escolar, amb la tornada a l’escola una setmana abans de l’habitual, es mantingui per als anys vinents si té efectes positius. En una entrevista a Catalunya Ràdio, ho ha resumit amb aquestes paraules: «Si entenem que és una bona mesura per a l’alumnat la continuarem implementant».

Gonzàlez-Cambray ha matisat, no obstant, que primer s’haurà de fer «una avaluació» de si la mesura ha sigut bona o no, però s’ha mostrat segur que tothom coincidirà a defensar la idoneïtat de l’avançament del començament del curs després d’aquest examen. El conseller ha dit que quatre informes del Consell Escolar avalaven avançar l’inici de curs per escurçar els temps de desconnexió escolar dels nens durant l’estiu i perquè és una mesura que beneficia també l’«alumnat vulnerable». Així mateix, ha assegurat que els professors han tingut «bastant» temps per preparar el nou curs, perquè els nomenaments s’han avançat un mes.

Pacte «històric»

D’altra banda, ha garantit diàleg als sindicats de l’educació, amb els quals ha segellat un acord «històric» aquesta setmana. Les dues parts van pactar fa uns dies reduir una hora lectiva a partir del gener a tots els docents i incorporar uns 3.500 mestres. «S’ha posat fi al conflicte educatiu dels últims mesos», ha dit el conseller, malgrat que els sindicats educatius han deixat clar que el pacte suposa simplement una treva.

«Per a nosaltres és un acord. Parlarem amb tothom i consensuarem tot», ha remarcat el conseller, que ha destacat la importància d’arrencar el curs sense vagues i que hi hagi «normalitat» en les relacions amb els sindicats educatius. En aquesta línia, ha assegurat que «en cap moment» s’ha plantejat dimitir malgrat la pressió sindical per mesures com l’avançament del curs escolar. El conseller ha ressaltat que el curs començarà també sense mesures per combatre la covid i sense aplicar el 25% de castellà en cap aula de Catalunya. Davant la pregunta de com actuarà la Generalitat si hi ha algun pronunciament del Tribunal Constitucional sobre la doctrina lingüística a les aules, ha dit que continuarà oferint protecció jurídica completa als equips directius de les escoles i que es posarà «al capdavant» de la defensa de l’escola catalana.