Sumar no estarà a punt per presentar-se a les eleccions autonòmiques i locals del maig del 2023. Així ho creu la vicepresidenta segona del Govern, <strong>Yolanda Díaz</strong>, que va llançar aquest moviment ciutadà fa tot just unes setmanes. La també ministra de Treball té previst recórrer el país durant els pròxims sis mesos per escoltar la societat civil i anar recollit propostes que serveixin per a la construcció d’un «nou contracte social». Tanmateix, tot i que preveu que el seu periple per Espanya s’acabi abans de final d’any, no considera que pugui estar a punt per presentar-se als comicis del maig.

«Crec que des de Sumar no arribem a les eleccions municipals i autonòmiques del conjunt de l’Estat», va dir aquest diumenge en una entrevista a la cadena SER Galícia. Per primer cop, la vicepresidenta descarta, d’una manera més o menys clara, la possibilitat que el seu projecte estigui preparat per fer el salt a l’arena política de cara a la primera ronda d’eleccions. Sí que ho estarà per a les generals, previstes per al desembre del 2023. No obstant, va puntualitzar que Sumar és, per ara, un «moviment ciutadà» i no un «projecte electoral».

Reservar-se per a les eleccions generals resulta una decisió lògica. Els comicis autonòmics i locals obligarien la vicepresidenta a teixir nombroses aliances, diferents a cada territori, i podria provocar un increment de les tensions dins Unides Podem. A més, un mal resultat al maig podria deixar el projecte ferit de mort de cara a les eleccions nacionals.

Tensions internes

La vicepresidenta, a més, haurà de mesurar bé tots els passos, ja que cada un té repercussions al si d’Unides Podem. Aquest divendres, la ministra de Drets Socials, <strong>Ione Belarra,</strong> va destituir el secretari d’estat per a l’Agenda 2030 i líder del PCE, Enrique Santiago, després de les difícils negociacions per conformar una coalició a Andalusia. En aquestes converses van haver d’entrar gent de l’entorn més pròxim de Díaz per resoldre alguns conflictes.

En substitució de Santiago, la secretària general de Podem va situar Lilith Verstrynge, actual secretària d’Organització de Podem, al capdavant de la secretària d’estat. Verstrynge va compartir un acte amb Díaz dilluns passat en què les dues dirigents, sense deixar de banda les seves diferents visions sobre com s’han d’encarar les futures eleccions, es van esforçar per rebaixar el to.