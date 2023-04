Fa mesos que Sumar, el procés d’escolta que va posar en marxa Yolanda Díaz fa tot just 10 dies, tensa les relacions entre la vicepresidenta segona del Govern i el partit morat. Tot i això, en les últimes setmanes, el soroll ha anat disminuint mentre augmentaven els gestos de simpatia –almenys pública– mútua. Aquest dilluns, aquesta treva s’ha fet més que palesa en un acte en què ha participat Díaz i la secretària d’Organització de Podem, Lilith Verstrynge. La ministra de Treball ha reconegut que els partits són «imprescindibles». «Podem, pel seu lloc, també», ha dit. I la dirigent morada ha recalcat que és «necessari» el projecte encapçalat per Díaz.

«No hi ha transformació de les nostres societats sense el reimpuls d’un moviment ciutadà. Aquesta és la reflexió que travessa Sumar i el procés d’escolta que hem iniciat. [...] En aquest diàleg hi han de ser tots els partits polítics, tots els que ho vulguin, són imprescindibles. Podem, per descomptat, també», ha dit la vicepresidenta en una xerrada que formava part de la Universitat d’Estiu de Podem. Les paraules de Díaz han sigut un clar gest per rebaixar tensions amb els morats, que des de fa mesos qüestionen el paper que jugaran en els plans de la ministra.

Fins i tot, ha tingut una picada d’ullet amb l’exvicepresident del Govern Pablo Iglesias, a qui li ha reconegut la seva tasca per «esquerdar el bipartidisme». Un gest amb l’exlíder dels morats que es produeix després de mesos en què Iglesias li ha dirigit diverses pulles.

Eixamplar-se i adaptar-se

Més enllà de les paraules carinyoses, Díaz ha volgut deixar clar que els partits han de ser-hi, però no ser la raó mateixa de l’esmentat moviment. «Amb els partits polítics no hi arriba. Només amb els partits el resultat ja sabem quin serà», ha sentenciat abans de reivindicar que ara és el moment de la ciutadania. En aquest sentit, ha apuntat a la necessitat d’«eixamplar» l’espai. «Ningú ens demana que pensem igual. Ens demanen que fem un pas al davant i caminem donant-nos la mà», ha continuat.

L’actitud de Díaz cobra més importància en tant que ho ha fet junt amb la secretària d’Organització de Podem, encarregada de les relacions del partit amb altres formacions i de la construcció de l’estructura interna. «Necessitem un projecte polític com Sumar, el nostre aliat ha de ser Sumar i la nostra candidata és i serà Yolanda sempre», ha remarcat Verstrynge. A més, ha afirmat que Podem «sempre ha sigut una força política que ha sigut capaç de reinventar-se» i «adaptar el partit al que la societat demandava».