«Queda molt per fer en matèria tributària», va sentenciar <strong>Yolanda Díaz</strong> dijous passat avançant un dels focus en els quals centrarà Unides Podem la seva força negociadora de cara als pròxims Pressupostos Generals de l’Estat. En concret, en reformar l’impost de societats, una de les principals reivindicacions dels morats des que va arrencar la legislatura. Fonts de la direcció asseguren que el grau d’atenció que posaran a aquest assumpte de cara a la confecció dels comptes públics del 2023 serà «màxim».

Amb la proposició de llei per crear dos nous impostos a la banca i a les grans elèctriques ja presentats, els liles consideren necessari continuar fent passos cap a una reforma fiscal que el PSOE ja ha rebutjat en infinitat d’ocasions. Per això Díaz va asseverar en una entrevista a l’RNE que l’actual impost de Societats «no parla bé» d’Espanya ni de la «deficient justícia fiscal que hi ha» perquè la recaptació d’aquest gravamen s’ha reduït en un 40% respecte a l’any 2007, l’exercici previ a l'esclat de la crisi econòmica del 2008, cosa que es tradueix en 20.000 milions d’euros anuals que deixen d’ingressar les arques de l’Estat. Fonts de la direcció del partit lila remarquen que és necessari resoldre aquesta qüestió per aconseguir que una futura reforma fiscal sigui «efectiva».

Buscar l’equilibri

La intenció d’Unides Podem és avançar en aquest sentit en els Pressupostos per a 2023, en els quals es porta treballant ja diversos mesos. Fonts governamentals expliquen que al llarg del mes d’agost es realitzaran les primeres reunions, encara amb un perfil més baix, i l’intercanvi de documents preliminars. Ja al setembre és quan s’intensificaran les negociacions i, fins i tot, podrien començar les converses amb els socis parlamentaris per anar lligant possibles pactes que permetin la posterior aprovació dels comptes.

Serà en aquestes negociacions en les quals els morats intentaran tirar endavant les seves propostes fiscals. La vicepresidenta segona va apuntar que seria necessari «millorar» l’impost de Societats que, en els passats pressupostos, es va elevar fins al 15% per a les multinacionals, com va acordar l’OCDE. La direcció afirma que cal reduir la bretxa que es produeix en aquest gravamen entre «els beneficis empresarials i les bases imposables» perquè mentre els primers s’han recuperat després de la crisi econòmica, la base sobre la qual es calcula l’impost ha quedat estancada.

A més d’intentar equilibrar aquest aspecte, els morats van incloure en la seva última proposta de reforma fiscal la limitació temporal al termini legal per a la compensació de bases negatives d’exercicis anteriors a quatre anys. D’altra banda, l’acord de coalició recull la rebaixa del 25% al 23% del mateix impost per a les pimes que facturin menys d’un milió d’euros a l’any o la limitació de les exempcions de dividends de societats per la seva participació en altres. Les dues qüestions encara no s’han aprovat. Fonts de la cúpula morada veuen una porta oberta del PSOE a algun d’aquests canvis, tot i que consideren que els socialistes es van mostrar molt més dialogants el 2019 i el 2020.

Possibles discrepàncies

Altre dels frecs que s’esperen en les sempre tenses converses entre PSOE i Unides Podem a l’hora de donar forma als Pressupostos és el compromís adquirit per Pedro Sánchez d’elevar la despesa en Defensa fins al 2% del PIB de manera progressiva fins al 2029. Els liles han aplaudit públicament el sostre de despesa aprovada pel Consell de Ministres aquesta setmana i que suposa un increment respecte a l’any anterior de prop de 2.000 milions, però apunten que això no ha de ser entès com un moviment per complir els compromisos en matèria militar. Referent a això apunten que en cap cas acceptaran que l’augment del pressupost en Defensa suposi «una minva» per a les partides socials.