L’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha demanat una «mobilització» contra la cimera que celebraran els governs espanyol i francès a Barcelona el 19 de gener. En un tuit, Puigdemont ha demanat unitat i mobilització davant aquesta cimera sobre la qual el Govern ha afirmat no conèixer els detalls.

Puigdemont argumenta [en relació implícita amb el Govern] que «han treballat per desmobilitzar i trencar la unitat», que, segons afirma, són eines per «defensar Catalunya davant un Estat que ens discrimina i ens perjudica pel fet de ser catalans». Per això demana «defensar el país davant uns il·lusos enterradors», referint-se implícitament a la idea del final (o enterrament) del procés sobiranista, plantejada pel president espanyol recentment.

Per la seva banda, el Govern ha eludit polemitzar amb aquesta cimera, més enllà de constatar que no ha sigut informat dels detalls al respecte. «No hi ha cap detall de rellevància. Queden 16 dies, si hi ha una cosa rellevant ja ho direm», es va limitar a constatar aquesta setmana la portaveu de la Generalitat, Patricia Plaja. Es desconeix si el president Pere Aragonès i l’alcaldessa Ada Colau, com a amfitrions de la cita, tindran algun paper en el transcurs d’aquesta.