La negociació entre el Govern i el PSC per aprovar els Pressupostos encara la recta final entelada per la desconfiança. L’Executiu manté que ja han lligat el destí de 5.386 milions d’euros a l’haver assumit el 87% dels punts que va posar sobre la taula el partit de Salvador Illa, unes 147 propostes en l’àmbit de la salut, l’energia, els drets socials, la indústria, el coneixement, l’educació la gestió de l’aigua i la mobilitat. Però els socialistes insisteixen que queden aspectes de pes per tancar que poden obstaculitzar l’acord final. Encara més després que la Generalitat xifrés els avenços de la negociació, una actitud que el PSC considera una «deslleialtat» en tota regla. I és que la partida es juga ara en el ‘tot o res’: Illa fa valer la seva proposta d’acord per als comptes en la seva totalitat, exigint així un <strong>acord de màxims</strong> que inclogui els macroprojectes que rebutgen els comuns i que pugui exhibir com un triomf davant la «debilitat» d’Esquerra després de la sortida de Junts del Consell Executiu.

El plantejament inicial de les dues parts era arribar a un acord aquesta mateixa setmana, però els recels mutus fan que els negociadors ara no ho tinguin tan clar. «No hi haurà un pacte fins que tot estigui acordat», recalca el PSC, que des del principi ha remarcat que negocia «d’igual a igual» perquè té els mateixos diputats que ERC –33– i perquè el primer interessat que hi hagi Pressupostos ha de ser Aragonès al tenir un Govern en minoria. Així que la pretensió és que assumeixi totes les seves condicions perquè, asseguren, aquestes ja <strong>són fruit de prioritzacions i cessions prèvies</strong>. La seva proposta, insisteixen, és de mínims i, per tant, ha de ser assumida íntegrament tot i que hi hagi mesures que col·lideixin amb l’acord ja segellat amb els comuns. «Ara li toca moure’s a Aragonès. Nosaltres ja hem dit tot el que demanem», diuen fonts socialistes, descontentes amb el rumb que ha pres ERC en la negociació, tot i que dubten que tot descarrili.

De fet, fonts del Govern exhibeixen el seu optimisme. Asseguren que la globalitat del pacte està pràcticament feta i són conscients que hauran de fer un gest sobre els grans projectes, un aspecte incòmode perquè pot posar en perill el suport ja tancat dels vuit diputats dels comuns. A Palau busquen una via intermèdia, que pot passar per comissions d’estudi i l’encàrrec d’informes sobre els plantejaments de cada una de les quatre iniciatives, sense tancar la porta al seu desenvolupament. I és que el PSC requereix un suport explícit del president Pere Aragonès amb l’ampliació de l’aeroport de Barcelona-el Prat i el Hard Rock del Camp de Tarragona, a més de la Ronda Nord Sabadell-Terrassa (el quart cinturó) i Rodalies, posant sobre la taula dates i xifres.

Les condicions socialistes són que durant el primer semestre de l’any s’abordi la reforma de l’aeròdrom per convertir-lo en un ‘hub’ intercontinental amb el Govern i AENA, que s’aprovi el 2023 i de forma definitiva el Pla Director Urbanístic del centre recreatiu i turístic a Tarragona, que se subscrigui en dos mesos el conveni amb l’Executiu central per a l’execució del quart cinturó, i que es firmi en 60 dies el contracte-programa de Rodalies. Quant a la petició de no obrir cap delegació de la Generalitat a l’exterior, el Govern es reafirma que la seva aposta és consolidar les ‘ambaixades’ actuals. Aquest dijous hi haurà dues reunions més: una de caràcter polític i una altra per entrar en les partides que queden per concretar.

En Comú Podem segueix des de la barrera i amb preocupació la que hauria de ser la recta final de les negociacions i recorda que el seu pacte amb el Govern ha de quedar «intacte». En una entrevista a Efe, la líder parlamentària dels comuns, Jéssica Albiach, ha advertit el PSC que seria «inexplicable» que tombés uns comptes amb inversions socials clau per defensar un projecte «de sagnia i ludopatia» com el Hard Rock. Fonts dels comuns asseguren que, en cas que el Govern faci algun tipus de gest en la línia del que demanen els socialistes amb els macroprojectes, aquest haurà de ser al marge de l’acord pressupostari. En tot cas, si es produeix, consideren que serà simbòlic perquè es tracta de carpetes que incomoden internament els republicans.

Junts, gairebé fora

L’altre soci potencial, Junts, veu molt avançades les converses entre ERC i els socialistes, però no les dona per tancades. En el partit hi ha un sector que mai ha tirat la tovallola respecte a la possibilitat de tancar un acord amb Aragonès per als comptes. Això sí, creuen que no hi ha hagut avenços substancials en qüestions clau per a Junts com la rebaixa d’impostos o elements de reafirmació sobiranista que són als antípodes del que exigeix el PSC respecte, per exemple, a la frenada en el desplegament de les anomenades «ambaixades» del Govern a l’estranger. De tota manera, sí poden exhibir haver acordat 80 milions extra per al foment del català.

Malgrat les reunions, molt menys assídues que amb els socialistes, JxCat sembla haver quedat despenjat d’unes negociacions iniciades sota una premissa estricta: qualsevol pacte amb el PSC exclou automàticament les opcions d’acord amb la formació independentista que va decidir sortir del Govern.