La negociació dels últims Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) de la legislatura –si s’arriben a aprovar– ha arrencat. El PSOE i Unides Podem s’han assegut ja a la taula, en una primera reunió, per començar a temptejar el terreny del que està sent un dels acords que més tensions generen en el si de l’Executiu de coalició. Els morats ja tenen sobre la taula les seves exigències i conscients que aquesta pot ser l’última oportunitat per tirar-les endavant les converses prometen ser complexes. Els de <strong>Yolanda Díaz</strong> reclamaran un xec nadó universal, més inversió en Dependència o complir l’acord de coalició en matèria fiscal.

Fonts d’Hisenda indiquen que encara és aviat per saber quines exigències d’Unides Podem sí que seran recollides en el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2023. «És impossible que tinguem concreció ara, quan falten encara dos mesos perquè estigui preparat el projecte de llei», remarquen a l’equip de Montero. Les negociacions seran discretes i pot ser que al final es tanqui entre els primers espases i al límit del temps fixat pel president, com va passar l’any passat. A falta de veure cap a quin costat s’inclina la balança, els morats asseguren que els Pressupostos seran la «prova del cotó fluix» per comprovar si <strong>Pedro Sánchez</strong> està disposat a donar suport al bloc progressista la resta de la legislatura i ratificar el seu gir a l’esquerra. Aquestes són les demandes d’Unides Podem per als pròxims Pressupostos: