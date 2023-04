Pocs són els que van ser en els inicis de Podem i segueixen avui dia en política. O en el partit. Una d’aquestes rara avis és Lilith Verstrynge que, tot i que d’una manera peculiar, va viure el naixement de la formació morada gairebé de primera mà, testimoni de les converses entre el seu pare –també considerat un dels pares ideològics de Podem–, <strong>Jorge Verstrynge</strong>, i <strong>Pablo Iglesias</strong>. Ara, Verstrynge –filla– (Madrid, 1993) serà la pròxima secretària d’estat per a l’Agenda 2030, dependent del Ministeri de Drets Socials que lidera <strong>Ione Belarra</strong> i en substitució del líder del PCE, Enrique Santiago.

Nascuda a Madrid, la també secretària d’Organització de Podem es va criar en una llar en la qual la política impregnava totes les converses. El seu pare va ser en la fundació d’Aliança Popular, junt amb <strong>Manuel Fraga</strong>, però la seva evolució política el va acabar portant a posicions més pròximes al PSOE, partit al qual es va afiliar, i a ser assessor del PCE i d’IU. La seva mare, Mercedes Revuelta de las Heras, és una reconeguda activista de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH).

Verstrynge va estudiar al Liceu Francès de Madrid i va continuar els estudis a París. Aquí es va graduar en Història a la Universitat Denis Diderot el 2013 i es va continuar formant amb un màster en Ciències Polítiques i Estudis Europeus a la Universitat de la Sorbonne Nouvelle. També va estudiar a la Universitat de Munic un màster en Relacions Internacionals i va acabar tornant a França per formar-se en Alt Funcionariat i quadros polítics. A més, va aprendre amb fluïdesa el castellà, el francès, l’anglès, l’alemany i el portuguès. I, una mica menys, l’àrab.

El salt a la política

Feminista i marcadament ecologista, la seva vinculació oficial amb Podem va arribar el 2016, quan va entrar com a assessora del partit al Parlament Europeu. Allà es va especialitzar durant més de 3 anys en les dinàmiques internes de la política europea abans de ser requerida pel mateix Iglesias per formar part del seu equip d’assessors en el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. El mateix al qual ara tornarà, però ja amb galons de comandament.

Després de la sortida d’Iglesias de la política, després del fracàs electoral de les eleccions autonòmiques madrilenyes, el poder en el partit ha recaigut sobre Belarra, una de les persones més pròximes a l’exlíder morat. L’estiu passat, quan l’actual ministra va ser escollida secretària general del partit va ajudar Verstrynge a pujar fins a un dels llocs més delicats i amb més responsabilitat dins de la formació, el de secretària d’Organització. Era la primera vegada que una dona ostentava aquest càrrec a Podem.

Una tasca complexa

La situació en la qual es va trobar el partit no era senzilla. El desmesurat creixement dels morats en tot just uns quants anys va impedir la construcció d’una estructura territorial sòlida i la falta de força als territoris és més que visible en les últimes eleccions autonòmiques. Verstrynge, de manera discreta però constant, s’ha passat l’últim any recorrent el país, i ha intentat reactivar molts dels nuclis morats.

La prova de foc van ser les eleccions andaluses. La futura secretària d’estat per a l’Agenda 2030 es va implicar de ple en les tenses negociacions per conformar una coalició unitària a l’esquerra del PSOE. Els frecs i discrepàncies en aquells dies entre els partits que componen Unides Podem són, en part, el motiu de la destitució d’Enrique Santiago i el conseqüent ascens de Verstrynge.