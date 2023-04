Els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional han desmantellat el primer intent d’assentament a Catalunya per part d’un grup vinculat a la Mocro Maffia d’Holanda. Investigadors de tots dos cossos creuen que els set homes investigats, d’entre 30 i 35 anys i que residien a Barcelona o poblacions com Montgat o el Masnou, pretenien muntar una base connectada amb l’organització criminal holandesa amb la intenció de blanquejar diner negre invertint en cases i restaurants.

La Mocro Maffia, els orígens del qual es remunten a clans familiars marroquins vinculats al tràfic d’haixix en la dècada dels vuitanta per satisfer la demanda generada per iniciatives com els ‘coffe shops’, s’ha convertit actualment en una amenaça de primer ordre per a les autoritats holandeses. Aquesta organització va assassinar, el juliol del 2021, un periodista que investigava el seu funcionament, Peter R. de Vries, va intentar matar un fiscal que els acusava i ha amenaçat de mort membres de la família reial holandesa, que han hagut de canviar d’hàbits.

Malgrat que un dels implicats en l’assassinat del periodista Vries va ser arrestat l’estiu passat a Barcelona, tant el subinspector dels Mossos José Merino com l’inspector de la Policia Nacional Esteban Patricio han assegurat que no consta cap indici que els membres del grup desarticulat tinguin relació amb aquest fet o amb els anteriors. «Era una facció d’una cosa molt més gran», ha detallat Patricio per explicar que funcionava de manera autònoma, semblant a una cèl·lula terrorista d’Al-Qaida.

Robatoris amb gasos en caixers automàtics

Els Mossos van començar a perseguir aquest grup a principis del 2021, quan el van identificar com el responsable de tres atacs comesos a Catalunya –i un quart perpetrat al País Valencià, que va activar la Policia Nacional– contra sucursals bancàries. Per robar utilitzaven una tècnica, a la qual també han recorregut altres bandes, molt concreta: omplir d’una barreja de gasos l’interior dels caixers, fer-la detonar i emportar-se els diners en efectiu.

Després de crear un grup policial de treball conjunt entre tots dos cossos, va començar la vigilància i el seguiment dels implicats. Van comprovar que vivien a cavall d’Espanya i Holanda i que portaven un ritme de vida molt alt –domicilis cars, cotxes de gamma alta, malbaratament en activitats lúdiques– malgrat que cap d’ells tenia una feina legal. Per això es va optar per fer un estudi econòmic.

Així va aflorar que el grup tenia empreses pantalla que pagaven el lloguer de les seves vivendes. Els diners procedien també d’activitats il·legals diferents dels cops que van donar contra els caixers. I per blanquejar-los els policies van descobrir que havien invertit uns 70.000 euros en un bar de Shisha de l’Eixample. «Les directrius europees indiquen des de fa temps que la manera més eficaç de combatre les màfies és actuant contra les seves finances», remarca Merino, que afegeix que aquests grups criminals al que aspiren és a poder acabar vivint dels negocis legals. Per això invertien en el bar i tenien empreses pantalla. La Mocro Maffia ha portat a terme activitats criminals al sud d’Espanya, vinculades al narcotràfic, però a Catalunya, el més possible, és que pretengués blanquejar diners. No perquè els cossos policials siguin més innocus aquí que a la resta d’Europa, sinó perquè, segons els investigadors, els agrada residir en aquesta zona, que a més està ben connectada amb el continent.

El 13 d’octubre es va activar una operació conjunta entre els dos cossos i la policia holandesa. Els dos investigats principals van ser arrestats a Holanda i en un amagatall es van trobar 2 milions d’euros i armes de foc. Els detinguts a Espanya han ingressat a la presó preventivament. «Aquesta ha sigut la primera vegada que hem detectat un grup establert a Catalunya connectat amb la Mocro Maffia. No vol dir que sigui l’únic», ha advertit Merino.