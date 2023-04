«Desinformació, falta de mitjans, jutges que et demanen proves, hospitals on no te n’ofereixen, policies que et fan repetir la teva història mil vegades...». Amb aquesta denúncia, Marta Asensio, a qui la seva parella, durant multitud d’ocasions, va anul·lar la seva voluntat amb drogues per agredir-la sexualment, va iniciar una petició de recollida de firmes a la plataforma Charge.org, una reclamació que han recolzat més de 190.000 persones i que ha donat els seus fruits: El Ministeri de Justícia ha posat en marxa un protocol d’actuació mèdic –forense i un kit de recollida de mostres unificat i efectiu, tal com demanava la Marta i altres víctimes en la seva reclamació.

El protocol, que a principis d’any només tenien en vigor sis comunitats, consisteix en una guia d’intervenció sanitària per a la presa i custòdia de mostres, que ajudi els metges forenses a implementar «una actuació pericial de qualitat i estandarditzada, respectuosa amb la víctima i incorporant els avenços tecnològics i eticolegals en la recollida, conservació, enviament i investigació d’indicis biològics», segons ha explicat la ministra de Justícia, Pilar Llop. El protocol es pot posar en marxa encara que la víctima no vulgui denunciar, una cosa que fins ara era inviable. El nou protocol es completa amb un kit de presa de vestigis biològics, que és un conjunt d’estris i productes per millorar la qualitat de les anàlisis de mostres de la mucosa oral o altres que prenguin víctimes o investigats i s’enviïn al laboratori. I és que les violacions sota submissió química constitueixen un dels delictes més difícils de perseguir perquè la víctima no sol recordar res i els agressors solen utilitzar substàncies en dosis baixes –o aprofitar les que han pres les víctimes– de manera que el rastre dura poc temps i són difícils de trobar si la víctima no denuncia immediatament o els dies posteriors. Un terç de les violacions Malgrat això, les dades existents apunten que <strong>un terç de les violacions</strong>es produeixen sota els efectes de la submissió química, segons les mostres analitzades per l’Institut Nacional de Toxicologia els últims cinc anys. Atenent en concret les dades del 2021, els forenses van tenir coneixement de 3.001 agressions i en 994 es van fer anàlisis ja que la víctima presentava confusió o inconsciència i el resultat sobre la presència d’alcohol, drogues o fàrmacs sedants o ansiolítics va ser positiu en el 72% dels casos. Aquestes dades impliquen que la submissió química estava present en una de cada quatre violacions. Però, tenint en compte les dades recopilades en l’últim lustre, el percentatge puja a una de cada tres i podria ser molt més alt ja que moltes víctimes no denuncien i ni tan sols acudeixen a un centre sanitari.