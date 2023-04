«Aquí teniu el vídeo del ‘mena’ marroquí de Canet de Mar, a aquests que li donarem la pagueta fins als 23 anys, els nens de Pedrito Piscinas. Per cert, després per acabar-ho d’adobar viola, aquests energúmens i aquests grups de marroquins no sortiran en els mitjans» [sic]. Aquest text anava acompanyat d’un vídeo de 45 segons en el qual es veia una agressió comesa per un home a la Xina i que no té res a veure amb la població catalana. Va ser publicat a les 22.24 hores de l’1 de juliol del 2019 a Twitter. Una ‘fake news’ o notícia falsa l’autor de la qual serà jutjat aquest dimarts a l’Audiència de Barcelona. És el primer judici d’aquestes característiques que se celebra a Espanya, segons les fonts jurídiques consultades per aquest diari.

El fiscal reclama per al tuitaire J. J. M. F. dos anys de presó i inhabilitació per un delicte de lesió de la dignitat de les persones per motius discriminatoris. L’acusació pública sosté que l’imputat va actuar «mogut per la seva animadversió i rebuig» als immigrants d’origen marroquí i, entre ells, «el sector més vulnerable», com són els menors immigrants no acompanyats o ‘menes’.

La publicació de J. J. M. F. va ser retuitejada en 19 ocasions, va tenir 13 aprovacions i va generar almenys 93 comentaris. En el vídeo, que va ser visualitzat 21.900 vegades, detalla el fiscal Miguel Ángel Aguilar, es veia com un home agredeix brutalment una dona, i li dona 15 cops de puny i set puntades de peu al cap i la deixa inconscient. Després, li intenta abaixar els pantalons i l’agafa dels cabells i l’arrossega per terra fins que desapareix del camp visual de la càmera de vigilància que grava els fets. Aquesta filmació es va realitzar el 22 de juny del 2019 i es correspon a una agressió que havia passat a la Xina i que va ser difosa per les autoritats del país asiàtic peraconseguir identificar el maltractador a través de la col·laboració ciutadana. «No té res a veure amb cap fet succeït a Espanya, ni de bon tros» a Canet de Mar, remarca l’acusació.

«Menyspreu a la veritat»

El fiscal precisa que les ‘fake news’ o notícies falses tenen «molta presència a internet i tendeixen a aprofitar moments i incidents d’actualitat, aportat material audiovisual» per fer creure al receptor que hi ha una vinculació. Al seu entendre, amb la difusió del text i «de l’impactant vídeo», el querellat pretenia, «amb manifest menyspreu a la veritat i de forma massiva i indiscriminada» entre els milers d’usuaris de Twitter, associar els seus continguts amb una violació a Canet de Mar suposadament comesa per dos ‘menes’ el 19 de juny del 2019. Aquests immigrants van ser detinguts.

L’objectiu, remarca l’acusació pública, era «difamar de forma global i injusta» els ‘menes’ i, en particular, els nens marroquins, que pretenia associar «de forma generalitzada» amb actes violents o agressions sexuals. L’interès, incideix, era «despertar o augmentar entre la població els prejudicis i estereotips contra aquest col·lectiu de persones, especialment vulnerables», amb «el consegüent risc de generar sentiments de rebuig i hostilitat social davant ells».

El perfil de l’imputat, a més, contenia múltiples publicacions de naturalesa xenòfoba i racista, amb suposades informacions «deformades o falses» sobre els immigrants en general. Totes, segons relata el fiscal, «presidides per idèntic rebuig frontal de la presència d’estrangers a Espanya», especialment si són magribins o musulmans. L’acusat, índex, sabia que amb la seva difusió massiva generava o podia generar no només sentiments de rebuig, sinó també «fòbia i avorrició» contra aquests.