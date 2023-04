La Divisió d’Afers Interns (DAI) dels Mossos d’Esquadra ja ha identificat l’amo del telèfon mòbil que es va localitzar a l’interior de la sala on s’havia de fer una reunió preparatòria del tribunal per seleccionar intendents de la policia catalana. Segons els indicis obtinguts, el propietari del dispositiu és l’inspector Jordi H.

Aquest inspector participava en el procés de selecció de nous intendents i, alhora, era membre del tribunal per escollir nous inspectors. Aprofitant aquesta doble condició, va deixar un telèfon amb l’enregistradora activada a la sala on s’havien de reunir els examinadors a intendents.

En aquesta trobada s’havien de discutir els temes que preguntarien als opositors. La sospita de la DAI és que l’inspector havia deixat aquest telèfon a la sala per tal de conèixer per endavant quins temes sortirien en l’examen oral i partir així amb avantatge en relació amb la resta de participants.

El cas està judicialitzat i està previst que el sospitós presti declaració els pròxims dies per un delicte de revelació de secrets en grau de temptativa. El delicte no es va arribar a produir, perquè membres del mateix tribunal espiat van descobrir el telèfon abans que comencés la trobada.

Paral·lelament, la DAI ha obert un expedient sancionador contra l’inspector que es tancarà quan sigui condemnat o absolt de l’acusació judicial. Mentre això no passi, fonts d’interior remarquen que el sospitós ha sigut traslladat. Ja no forma part de la DAS (Divisió d’Avaluació de Serveis) dels Mossos, una àrea que lidera el major Josep Lluís Trapero i depèn del director general, Pere Ferrer.

El cas va generar un enrenou que es va sumar a la crisi institucional que ha desencadenat la destitució del comissari Josep Maria Estela i la tornada del comissari Eduard Sallent al capdavant de la policia catalana. Però, segons les fonts consultades per aquest diari, no hi ha cap indici que l’inspector participés en cap suposada trama que involucri més persones i, en conseqüència, es tracta d’un cas aïllat. Un delicte que presumptament va cometre per al seu únic benefici.