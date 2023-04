El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) acull aquest divendres i dissabte, 16 i 17 de setembre, la tercera edició del festival Fixing the Future, que reuneix un centenar de pioners i emprenedors de tot el món que plantejaran solucions reals a reptes globals com el canvi climàtic, la biodiversitat, la moda sostenible o les ciutats intel·ligents. Aquest any, per primera vegada, el festival incorpora una secció dedicada a l’educació STEAM en la qual es realitzaran tallers dirigits a famílies sobre temes com la robòtica educativa o la fabricació digital.

La periodista d’EL PERIÓDICO Valentina Raffio dirigirà el taller ‘Desemmascarant les fake-news’, pensat per a nens i nenes d’entre 9 a 12 anys, en el qual explicarà estratègies per detectar notícies falses o interessades i donarà pautes per fomentar l’esperit crític dels menors davant els continguts que reben d’internet. El conjunt del programa, de les activitats així com de les entrades per participar es poden consultar en aquest enllaç. El festival compta amb ponents de prestigi com el músic i cofundador d’<strong>EarthPercent </strong>Brian Eno, la novel·lista multipremiada Ece Temelkuran, la xef del restaurant Les Cols i experta en gastronomia circular Martina Puigvert, la directora executiva d’<strong>Oxfam Internacional Gabriela Bucher </strong> oel creador de Little Inventors Dominic Wilcox. Durant les dues jornades, els experts avançaran les tendències que marcaran el futur del planeta sobre clima, educació, moda sostenible o alimentació conscient i donaran a conèixer projectes que lideren en els seus respectius àmbits. Els assistents no només podran participar com a públic en les conferències, sinó que tindran ocasió de conversar amb els ponents i intervenir activament en els debats. Robòtica i astronomia Aquest any s’ha incorporat a l’organització del festival Habilis.cat, la plataforma de continguts educatius d’Abacus, que ha impulsat l’organització d’activitats pensades per al públic familiar. Aquestes es concentraran en la jornada de dissabte al vestíbul del CCCB. Entre les propostes més destacades figuren un taller sobre robòtica i programació i un curs d’astronomia amb la tripulació d’Hypatia, formada per nou científiques i astrofísiques catalanes que el 2023 viatjaran a Utah (Estats Units) per participar en una simulació d’estada a Mart. Les entrades estan a la venda a fixingthefuture.habilis.cat. Es poden adquirir o bé per a un dels dos dies –divendres 16 o dissabte 17– o bé l’abonament complet per a les dues jornades.