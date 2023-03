Deixar-los a la guardiola o al compte corrent no és una opció, perquè tots sabem que tal com està el preu dels diners actualment, i encara que la inflació sembli que comenci a remetre, les possibilitats que en pocs mesos aquests estalvis valguin menys que avui són molt altes. I deixar-los ingressats al banc tampoc sembla ser una bona idea. Al capdavall, quina rendibilitat estan oferint avui dia les entitats bancàries? I et passa pel cap la idea d'invertir, ja que és una cosa de la qual tothom parla i saps que ja no està restringida per a uns quants i sembla que aquesta opció s'ha obert per a tothom. Una opció que sembla interessar molta gent darrerament és comprar lletres del Tresor. Però sents que aquest tipus de deute públic emès per l'Estat a terminis curts no és per a tu, per més que ofereixin una rendibilitat gairebé sense risc.

Encara que no ho tinguis clar, almenys has iniciat el camí com a inversor, és a dir, pensar què fer amb els teus diners. Sens dubte, invertir és una de les millors alternatives per treure rendibilitat a aquests diners que no vols tenir aturats. I si no saps per on començar, hauries de pensar en la possibilitat de fer-ho a través d'un broker. Això sí, un que compti amb totes les garanties que els teus diners estaran segurs, a prop i que seran regulats pels organismes pertinents. I si és possible, que tinguin la millor tecnologia, atenció al client i en espanyol, amb un gestor personalitzat perquè t'acompanyi en el camí. En aquest sentit, el broker en línia XTB es presenta com una de les millors opcions per iniciar-te, o continuar si ja has fet els teus primers passos, en el món de la inversió. A més, i com a ajuda per començar en aquest món, XTB, un dels grans brokers d'accions, ETF i Derivats (CFD) del món cotitzat a Borsa i regulat per la CNMV.

La veritat és que en un context en què l'alta inflació continua capitanejant els mercats és normal que es generin dubtes sobre si s'ha d'invertir a la borsa com a conseqüència del moment d'inestabilitat en què es troba. Tot i això, aquesta incertesa hauria de ser descartada immediatament si ens centrem en el llarg termini i en el potencial de les accions cotitzades de batre a l'increment de preus amb el pas del temps.

Invertir en borsa durant un període inflacionari pot impulsar els beneficis empresarials, especialment quan les companyies transfereixen els costos dels productes més alts als clients a través d'augments de preus. També significa que per als inversors és més important que mai començar a posar a treballar els seus estalvis a llarg termini a la borsa. No s'ha de quedar mai quiet.

Una de les maneres més efectives de combatre la inflació és mantenir una cartera ben diversificada i totalment invertida. A la llarga, el capital invertit en accions tendeix a superar la inflació, mentre que les posicions en actius immobiliaris, primeres matèries, etc. només poden servir com a diversificació addicional. La liquiditat al marge sempre perdrà valor, mentre que els bons a llarg termini patiran si els tipus d’interès es troben en nivells alts.

Mobilitzar el capital en qualsevol valor que tingui més rendiments que les taxes d'inflació pot ajudar que els diners creixin en lloc de depreciar-ne el valor. Les inversions, com ara accions, fons d'inversió o bons, poden ajudar a curt i mitjà termini, mentre que l'or i els actius immobiliaris poden ser de llarg termini. Un exemple és el rendiment anual mitjà de l'índex S&P 500, del voltant del 10%, més alt que la inflació anual que tenim de mitjana en les darreres dècades. Històricament, invertir en títols de companyies que cotitzen als mercats és realment l'única bona manera d'avançar-se a la pujada de preus. La renda variable pot ser volàtil, però a llarg termini aquesta ha estat una fórmula guanyadora en el passat.

Equilibri entre els preus més alts i els estalvis

En l'entorn actual, en què els ciutadans s'enfronten a una inflació més gran i a l'augment dels tipus d'interès, estalviar a llarg termini es pot tornar més difícil. La volatilitat recent observada a la borsa, impulsada per l'augment dels tipus i la guerra a Ucraïna, també pot haver desconcertat alguns inversors.

Tot i això, XTB recomana continuar invertint de manera constant, si és possible, especialment per a aquells amb horitzons de temps més llargs. Si continuem contribuint als estalvis per a la jubilació, sempre farem créixer el nostre capital. En aquest sentit, hi ha coses que poden ajudar a combatre els mercats agitats, com ara fer servir les aportacions periòdiques.

També vol dir abstenir-se de retallar els estalvis per a la jubilació, mentre que altres preus estan pujant. Cal tenir una visió a llarg termini i no una visió a curt termini. Per descomptat, no reaccionar de manera exagerada a les pressions a curt termini.

Reequilibrar i diversificar

Per descomptat, invertir en uns mercats volàtils no està exempt de riscos. Amb tot, hi ha coses que els inversors poden fer per protegir i fins i tot millorar les carteres a través dels vaivens del mercat. Estar invertit sempre ha de ser un procés al llarg del temps, però quan es troba en un entorn d'alta inflació i els bancs centrals endureixen agressivament la política monetària, sens dubte és un moment de més risc per estar en borsa.

Això no vol dir que ens quedem fora, però hem de tenir en compte les disciplines que són importants per ajudar-nos a navegar a través del que generalment és un període de temps més volàtil. Això inclou estratègies com ara la diversificació i el reequilibri. Per exemple, tenir inversions distribuïdes en sectors d’actius, incloses accions i bons, per exemple.

Fins i tot dins de les accions, és possible que tinguem la necessitat de girar cap a àrees que generalment tenen un comportament millor amb una inflació més alta, com l'energia, les indústries i algunes accions immobiliàries. Històricament, les primeres matèries i l'or també han tingut bons resultats amb un elevat augment de preus.

També és un bon moment perquè els inversors avaluïn si la seva tolerància al risc general i emocional coincideixen: algunes persones poden haver invertit agressivament i després descobrir durant una recessió del mercat que les seves emocions en treuen el millor. Trobar l’equilibri adequat és important per continuar invertint a llarg termini. Si volem construir un niu d’estalvis, necessitarem invertir en altres àrees a més de tenir un compte d’estalvi.

Amb tot, i un cop analitzades una multitud de variables, si vols invertir-hi, però no saps per on començar XTB t'ajuda i posa a la teva disposició més de 4.000 accions i fons cotitzats de tot el món. En total, més de 5.800 instruments financers a disposició dels inversors, ja siguin iniciats o no tinguin experiència. A més, proporciona als inversors detallistes i institucionals accés instantani a centenars de mercats globals i sense comissió en operacions de fins a 100.000 euros. Tot això, sumat a un fort paquet formatiu amb més 166 hores de formació i anàlisi en temps real disponibles a la seva plataforma d'inversió, xStation, la plataforma tecnològica de ‘trading’ de referència que és usada per bancs internacionals i és una de les més premiades del mercat.

XTB compta a més amb un prestigiós equip d'analistes capitanejats per Pablo Gil com l'estrateg en cap del ‘broker’, guardonat per Rankia com el millor analista tècnic del 2022 i els vídeos d'anàlisi del qual sumen més de 1,1 milions de visualitzacions en xarxes socials aquest mes. Precisament per als que vulguin iniciar-se al món de les finances l'analista posa a disposició a les xarxes socials del broker de més de 7 hores de formació gratuïta a la setmana a més del seu primer curs pensat per iniciar-se en el món de la inversió. Aquest “Curs preparatori per invertir amb èxit” t'ajudarà a començar el teu camí com a inversor. És un curs molt esperat que explica la interrelació entre l'economia i els mercats i com prendre millors decisions financeres amb els teus diners.

Per a Gil, com a expert, saber formar-se és clau per invertir: “El cicle econòmic està canviant i la majoria d'inversors no estaran preparats per assumir aquests canvis i el que puguin suposar. En definitiva, les idees preconcebudes ens impedeixen veure els canvis reals, mirem el passat, però només el passat més recent, el dels darrers 5 o 10 anys. I això ens impedeix aprendre de les lliçons més grans de la història, aquelles que es produeixen quan hi ha canvis en el paradigma econòmic anterior. I crec que potser ara estem davant d'un moment clau de la història”, explica l'estrateg en cap de XTB.

Gil creu que per invertir cal analitzar els mercats no només mirant enrere, sinó també cap al futur. “En aquests moments, tant a les economies occidentals, com a la Xina, i també als països emergents, es donen circumstàncies que són una còpia del que va passar al Japó (el país està sumit en una crisi econòmica i de deute actual, però durant tres dècades es va pensar que passaria als Estats Units com a primera potència econòmica mundial.) I la veritat és que mentre ens preguntem si pot passar el mateix, la realitat és que ja està passant”, assegura.

L'expert creu que ens trobem davant d'un canvi de paradigma econòmic i que “l'única manera de bregar amb l'actual situació és que passi alguna cosa que mogui les estructures, una revolució tecnològica com la viscuda a l'època d'internet i que canviï els paràmetres de la realitat productiva de les empreses, que es canviï la manera com es produeixen béns i serveis i sigui un autèntic revulsiu de la situació d'estancament de les economies mundials”.

Per a molts experts, la Intel·ligència Artificial pot ser aquest revulsiu de la situació actual. No en va, són molts els que ja hi estan apostant i consideren que canviarà la nostra vida. Sens dubte, en el cas de la inversió, no només canviarà els processos, la gestió de fons o impactarà en alguns sectors, sinó que afectarà tot el sistema financer.