El candidat d’ERC a l’alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, ha presentat una denúncia formal pels cartells apareguts al costat de tres seus del partit a la ciutat amb el lema «Fora l’Alzheimer de Barcelona» i en uns arbres del barri de les Corts, a la plaça Catalunya junt amb la parada de l’Aerobús i també a la plaça Espanya. Com va avançar El Periódico dijous, aquests cartells anònims van aparèixer dimecres passat a la nit, amb la imatge de l’alcaldable amb el seu germà Pasqual Maragall, acompanyada del missatge contra l’Alzheimer, i van provocar un rebuig unànime de les forces polítiques catalanes.

Ernest Maragall ha presentat una «denúncia formal i a títol personal», no en nom del partit, en què relata que va rebre fotografies d’aquests cartells, enganxats al costat de tres seus d’ERC i en diferents carrers de Barcelona, fet que considera un delicte d’injúria. «El més greu és que algú pugui decidir utilitzar políticament aquest tipus d’arguments», ha etzibat en declaracions als periodistes.

Ahir dissabte al matí encara es podien trobar alguns cartells a la plaça Espanya, assegura ERC en el seu comunicat, en el qual apunta que pel que sembla hi ha «testimonis» que podrien ajudar a identificar-ne els responsables. Fonts del partit consultades per EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial, apuntaven que es revisarien totes les càmeres de seguretat. En una de les seus, un treballador que s’havia quedat al local fins tard va poder veure tres persones de mitjana edat just després d’enganxar els cartells.

Tant els Mossos d’Esquadra com la Guàrdia Urbana continuen amb la investigació dels fets, explica ERC, que assenyala que Olga Arderiu, advocada d’Ernest Maragall, «s’ha posat a disposició des del primer minut» per a aquest cas.

Maragall desafia Trias

D’altra banda, Ernest Maragall ha desafiat l’alcaldable de JxCat, Xavier Trias, a «tancar la porta» a un pacte postelectoral entre Junts, el PSC i el PP. Així ho ha dit als voltants de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona, amb la secretària general adjunta i portaveu d’ERC, Marta Vilalta, després que el candidat del PP a l’alcaldia de Barcelona, Daniel Sirera, deixés oberta la porta a pactar amb l’alcaldable del PSC, Jaume Collboni, i amb Trias.

Maragall ha apressat Trias a desmarcar-se d’aquest escenari: «Espero que tanqui la porta a aquest pacte amb el PSC i el PP», ha dit. El candidat d’ERC ha instat Trias a «deixar clara la seva posició» i a donar a conèixer les seves propostes «alternatives» per a la ciutat.

De moment, ha afirmat Maragall, l’únic que es coneix és que Trias i el seu partit, Junts, «són els del ‘no’ sistemàtic, repetit».

«Primer van dir ‘no’ a Catalunya, abandonant el Govern. Després van dir ‘no’ una altra vegada a Catalunya i a Barcelona, votant en contra dels pressupostos més potents i expansius de la història. I han tornat a dir ‘no’ per votar contra el pla pilot de la Renda Bàsica Universal, amb PSC i PP», ha denunciat.