Les estacions d’esquí públiques de La Molina, Espot Esquí i Port Ainé viuen aquest dissabte la segona jornada d’aturades parcials per la vaga convocada per la secció sindical dels treballadors. Els empleats dels complexos hivernals del grup Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) denuncien l’«immobilisme» de l’empresa per renovar el conveni col·lectiu. En canvi, la directora d’Organització i Persones d’FGC, Juliana Vilert, critica les protestes perquè els increments salarials i la rebaixa de jornada laboral exigida estan per sobre del «límit legal».

La protesta s’allargarà tot el cap de setmana i es preveu repetir divendres i el pròxim cap de setmana. A més, les aturades coincideixen amb la celebració dels campionats del món de ‘snowboard’ per a persones amb discapacitat a La Molina. La vaga manté parades les instal·lacions de les estacions entre les 10 hores i les 13 hores. A Espot, s’han tancat totes. A Port Ainé també, excepte la cinta de debutants perquè hi ha una persona que no ha volgut fer vaga, ha indicat el secretari del comitè d’empresa de les estacions d’esquí d’FGC, José Antonio Rodríguez, que també ha precisat que les protestes poden afectar 2.500 esquiadors.

13 anys amb el conveni caducat

Rodríguez ha explicat avui que fa 13 anys que tenen el conveni caducat i que fa un any que fan «confiança» a l’empresa per renovar-lo. Després de quatre mesos de negociacions, al veure que no avança, han decidit convocar la vaga perquè la temporada dels treballadors és estacional i en un mes ja haurà acabat. Rodríguez ha afegit que han «aguantat» a rebre totes les propostes de l’empresa i no han convocat la vaga ni per les festes de Nadal ni a la temporada alta de gener i febrer. Ho han fet quan hi ha «menys repercussió» davant l’«immobilisme» d’FGC.

El responsable del comitè ha precisat que hi ha uns 220 treballadors que reivindiquen les millores salarials i de jornada laboral per un conveni que també afecta les estacions de Vallter 2000, Vall de Núria i Boí Taüll. Per la seva banda, Vilert reitera que no hi ha cap raó que justifiqui el conflicte i ha assegurat que la negociació des d’octubre s’ha fet amb «tota normalitat».

De fet, la directora d’Organització i Persones d’FGC ha destacat que s’ha avançat molts capítols del conveni col·lectiu que és una «norma complexa perquè aborda totes les condicions laborals». Segons Vilert, ja tenen prop de 70 pàgines redactades i acordades del nou conveni i la voluntat d’FGC és tancar-lo abans d’acabar la temporada, ja que si no quedarà pendent per a la pròxima.

Vilert reitera que des d’FGC, com a empresa pública, no tenen capacitat per millorar les retribucions ni reduir les hores de la jornada laboral i lamenten que la vaga perjudiqui la gent del territori i els participants del campionat del món a La Molina, que venen des de 10 països diferents amb els seus equips tècnics i acompanyants.