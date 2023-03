«Així tu continues treballant per a l’Ajuntament i no perds el temps en feina de ‘gilipolles’ o de dones». Aquest va ser el comentari que va penjar en una publicació del Facebook municipal el regidor de RED al Poble Nou de Benitatxell Manolo Segarra. El regidor va aprofitar una publicació referent al concurs de fotografia Fotodona per atacar el regidor del govern local Víctor Bisquert, de Més Benitatxell i responsable de Patrimoni Local, Cultura, Igualtat, Polítiques de Gènere o Diversitat. Segarra va preguntar al principi en to sorneguer a Bisquert sobre el safareig històric de la partida de l’Abiar que ara s’ha localitzat en una excavació arqueològica. Però, a continuació, els seus comentaris van degenerar. El regidor de RED diu a Bisquert que ell s’ha comprat una rentadora i que pot portar-li a casa seva la roba per rentar-la. I li etziba que així «no perds el temps en feina de ‘gilipolles’ o de dones». Segarra en altres comentaris profereix insults com el de «llepaculs».

El regidor de l’oposició ha esborrat els seus comentaris. Mentrestant, l’Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell els ha condemnat per «masclistes, irrespectuosos i fora de to». «Aquests comentaris totalment reprovables i masclistes no tenen cabuda avui dia en la nostra societat, i molt menys per part d’un representant polític», ha indicat el consistori, que ha exigit al grup RED que es retracti i demani disculpes a tots els ‘pobleros’ i ‘pobleres’. L’ajuntament ha denunciat aquests fets davant la conselleria d’Igualtat i davant l’Institut de la Dona, que pertany al Ministeri d’Igualtat.