Dinorah Santana, la primera dona de Dani Alves i mare dels seus dos fills, ha volgut reafirmar-se en, segons la seva versió, la innocència del futbolista brasiler, acusat de violar una jove a la discoteca Sutton de Barcelona, després de visitar-lo al centre penitenciari de Can Brians 2 on l’exjugador del Barça està en presó preventiva des de finals del mes de gener passat.

Santana, que manté una estreta relació amb la seva exparella i que va continuar exercint durant un temps d’agent del futbolista després del seu divorci, ha volgut mostrar-li el seu suport amb aquesta visita.

«Sí, jo i els seus fills creiem en la seva innocència», ha explicat Santana que, tot i així, ha indicat que en aquesta visita ha volgut deixar al marge tot el que tingui a veure amb el procés judicial: «No li he preguntat per les versions perquè sabem que és innocent. No hi ha qüestionaments quant a això».

A la sortida de la trobada amb el seu exmarit, Santana, visiblement afectada, ha volgut emfatitzar que Alves li ha dit «que està bé, que està fort, que està aguantant bé» i que la xerrada s’ha centrat principalment a «parlar sobre els fills i de la seva educació».

Justament, és a partir de la situació que estan vivint els seus dos fills on l’exdona d’Alves ha remarcat el mal tràngol que estan passant: «És complicada la situació per a ells. També cal tenir en compte que Dani té família i fills i moltes vegades no tot el que es diu és veritat, i això pesa molt en la vida dels nens», ha explicat.

Una situació que, segons ha declarat, ella tampoc acaba de portar bé: «Soc mare, i quan els nens pateixen, la mare pateix. Però és una estona dolenta que passarà. Es demostrarà que és innocent i que tot anirà bé, segur», per després afirmar que creu que aquesta és una situació temporal que acabarà amb el futbolista en llibertat.