es rotondes o glorietes són un dels punts més conflictius dins de les vies de circulació, ja que molts conductors semblen no haver assumit del tot les seves normes de funcionament. Com els principals problemes que troben els conductors quan s'enfronten a una glorieta són l'elecció del carril d'entrada a la rotonda, la preferència de pas i la sortida, la #DGT ha recordat a través del seu perfil de Twitter les tres regles que has de tenir sempre presents a l'hora de circular correctament per una rotonda:

Els que circulen per la rotonda tenen preferència. Per sortir, sempre pel carril exterior. Senyalitza qualsevol canvi de carril.

1. LES PREFERÈNCIES DE PAS EN UNA GLORIETA

La normativa és molt clara: tots els vehicles que es troben dins de la rotonda tenen preferència sobre aquells que s'incorporaran a ella. Així mateix, en l'arribada a la rotonda, el vehicle de la teva dreta sempre té preferència de pas sobre el teu cotxe.

No obstant això, en les rotondes també existeixen certes excepcions com, per exemple, els vehicles de gran grandària (camions o autobusos) que al no poder traçar correctament els carrils de les rotondes a causa de la seva longitud, es veuen obligats a travessar diversos carrils simultàniament. Per norma, el conductor del vehicle de gran grandària ha de respectar la prioritat dels usuaris que circulen pel carril que necessita ocupar i indicar amb l'intermitent esquerre aquest desplaçament, i tot seguit amb l'intermitent dret marcar el canvi de direcció a la dreta, com es veu en la imatge de baix. No obstant això, si et trobes davant un cas similar, has de facilitar-li la maniobra en la mesura que sigui possible per a garantir la màxima seguretat de tots els usuaris.

D'altra banda, en cas de trobar-te amb un grup de ciclistes, és important que sàpigues que has de tractar al grup complet com si es tractés d'un sol vehicle. D'aquesta forma, quan el primer ciclista accedeixi a la rotonda, has d'esperar fins que l'últim ciclista del grup hagi passat per a poder incorporar-te a la rotonda.

Finalment, en el cas de les turboglorietas, és fonamental que observis les marques viàries i els panells abans d'accedir a la turborotonda per a situar-te en el carril adequat. De no fer-ho, no podràs prendre la sortida que desitges. Si vols saber més sobre les turboglorietas pots accedir a la notícia que vam fer en el seu moment: Torbo rotondes: saps què són i com funcionen?

2. SORTIR SEMPRE PEL CARRIL EXTERIOR

En primer lloc, has de tenir en compte que els carrils d'una rotonda es regeixen per les mateixes normes de circulació que un tram recte de carretera o autopista. No obstant això, dins de les glorietes que tenen diverses possibilitats de carril, has d'incorporar-te sempre en el més adequat segons la sortida que vagis a prendre.

Si penses prendre una de les primeres sortides, l'idoni és que et situïs en el carril de la dreta. Així i tot, si la teva sortida no és de les primeres, has de posicionar-te en els carrils interiors per a circular per la rotonda sense molestar a la resta de vehicles. Quan t'aproximis a la sortida que t'interessa, has d'incorporar-te prèviament al carril exterior per a sortir de la glorieta fàcilment i sense posar en perill la seguretat de ningú.

Tingues en compte que davant la impossibilitat de canviar-te al carril exterior per a prendre la sortida, has de fer de manera obligatòria una segona volta a la rotonda per a intentar de nou accedir al carril exterior i poder prendre la sortida que t'interessa.

3. SENYALITZA SEMPRE EL CANVI DE CARRIL

Com recorda la #DGT en la seva regla número 3, no t'oblidis mai de senyalitzar adequadament la sortida amb els intermitents. Són molts els conductors que no els utilitzen i provoquen nombrosos accidents de trànsit.

Per a no deixar cap dubte sobre la forma correcta de circular en les rotondes, pots veure el vídeo que la Guàrdia civil va publicar fa un parell d'anys en el seu perfil de Twitter explicant d'una manera més visual com s'ha de circular en les glorietes.