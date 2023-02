El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna de tres mesos de presó a un cap de l’Exèrcit de Terra per adormir-se en plena guàrdia en un polvorí de Ceuta, com també ho havia fet un soldat, perquè «estaven avorrits». La Sala Militar del Suprem ha dictat una sentència que rebutja el recurs del cap contra la resolució del Tribunal Militar Territorial segon de Sevilla que el va condemnar per un delicte de trencament de servei.

Els fets van passar poc després de la mitjanit del 19 de febrer del 2021, quan un tinent va anar a realitzar la inspecció setmanal a l’Acuartelamiento Otero de Ceuta, i va demanar que avisés de la seva arribada al cos de guàrdia del polvorí Hacho-Obispo, on es trobaven de servei de seguretat el cap i un soldat. Però va ser impossible malgrat haver estat més de mitja hora trucant als telèfons militars ubicats al Cos de Guàrdia, de manera que va decidir tornar a l’aquarterament per agafar les claus de la instal·lació, on va tornar cap a les 1.15 hores. A l’entrar a l’edifici va comprovar que a la dependència on s’efectua la guàrdia de seguretat «no hi havia ningú», que els llums estaven apagats i que el cap i el soldat estaven «ajaguts a les lliteres, completament adormits». Desorientat i mal uniformat Passats uns cinc minuts, el cap es va aixecar del llit «totalment desorientat, mal uniformat i sense portar l’armament», igual que el soldat, que havia rebut l’autorització del cap per ajeure’s a descansar, un permís del qual sí que disposava, segons tots els testimonis, ja que oferia un servei de 24 hores, de manera que en va quedar absolt. En el seu recurs, el cap va negar que actués amb voluntat d’abandonar el servei i que es fiqués al llit de manera lliure i voluntària amb la intenció de dormir pensant que la seva acció quedaria impune. Però la Sala recorda que el propi condemnat va reconèixer que s’havia quedat «endormiscat» i, quan el fiscal li va preguntar si no va pensava que anant al llit podria desatendre el servei i quedar-se adormit, el cap va respondre: «Sí, bé, però no ho sé». A més, la intenció de desatendre el servei s’apuntala amb el fet de tenir el llum apagat, col·locar el telèfon sobre una cadira i fora de l’habitació, ajeure’s la llitera de baix i treure’s les trinxes.