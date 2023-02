Els Bombers de la Generalitat continuaven treballant aquest dissabte cap a les 18.00 hores amb un total de 23 dotacions en l’extinció d’un incendi que crema dues naus industrials del carrer Bellfort de Manlleu (Osona), situat al polígon de la Coromina. El foc va començar al migdia. La columna de fum originada va alertar els veïns que van avisar els bombers, que van rebre la trucada a les 13.03 hores.

Els bombers van recomanar els veïns de la zona que tanquessin portes i finestres per evitar que entrés el fum, informen en un tuit.

Un total de 23 dotacions (18 vehicles i 5 de comandament) ara a l'incendi d'indústria de #Manlleu



Un total de 23 dotacions (18 vehicles i 5 de comandament) ara a l'incendi d'indústria de #Manlleu

Les tasques d'extinció es fan des de fora dels magatzems afectats (2 naus construcció de formigó amb sostre de xapa) per risc de col·lapse.

No consta cap ferit, però les parets de les naus estan col·lapsant, per la qual cosa els cossos d’emergències estan treballant en l’extinció del foc des de fora dels magatzems afectats. El foc afecta el fons de dues naus. A l’interior hi ha material divers, principalment palets amb fusta i plàstic, segons han informat els bombers.