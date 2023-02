En el seu objectiu de dissuadir les conduccions amb excés de velocitat, la Direcció General de Trànsit (DGT) disposa de radars mòbils per tota la geografia espanyola que estan instal·lats a vehicles retolats de la Guàrdia Civil i en d’altres de camuflats. Entre aquests últims, tradicionalment, es recorre a models convencionals que podria portar qualsevol usuari amb marques com Renault, Ford, Citroën, Opel, Seat...

I, des de no fa gaire, els vehicles amb radar mòbil que circulen identificats seran alguns del model Stelvio d’Alfa Romeo, i als turismes camuflats la DGT s’ha decantat aquesta vegada pels Seat Exeo de color blau, un model amb certa antiguitat, perquè ja no es ven com a vehicle nou, fet que ajuda en la seva intenció de mantenir-se desapercebut.

A aquests turismes cal afegir-hi la presència de furgonetes camuflades i 34 motocicletes, que constitueixen projectes pilot per dissuadir els conductors de trepitjar l’accelerador.

A més dels vehicles esmentats, hi ha molts altres models que també són utilitzats com a cotxes camuflats. Sense anar més lluny, la policia catalana utilitza el Citroën C4 SpaceTourer com a radar. I n’hi ha d’altres amb els quals la DGT busca vigilar els trams on hi ha un percentatge de sinistralitat més elevat.

Però no només utilitzen cotxes; les motos camuflades també formen part de les eines de les quals disposa Trànsit. De fet, actualment la DGT disposa de més de 30 motos camuflades que no mostren cap distintiu del cos. Entre aquestes, destaquen models com l’Honda ST 1300 Pan European i la BMW R 1150 RT.