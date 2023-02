Unes 600 persones, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, s'han manifestat aquest dissabte al vespre pels carrers del centre de la ciutat per denunciar la infiltració d'un agent de la Policia en entitats socials de la capital catalana. La concentració ha iniciat als Jardinets de Gràcia i ha recorregut diversos carrers fins arribar al passeig Lluís Companys, on han llegit un manifest sota l'Arc de Triomf i han dissolt la marxa, pels volts de les 19.30 h. Abans, però, un grup reduït de participants han malmès tres entitats bancàries al passeig de Sant Joan, llançant objectes, esberlant vidres i pintant les parets amb paraules com 'ACAB'. La comitiva ha comptat amb un ampli seguiment policial d'agents de la Guàrdia Urbana i Mossos.

Amb la lectura d'un manifest i lemes com 'infiltració sense escrúpols, solidaritat sense límits' o 'Ministeri d'Interior, còmplice i torturador', la marxa s'ha desenvolupat sense incidents fins a la confluència dels carrers Bailén i Diputació, on han llegit de nou el manifest i han animat els participants a seguir la manifestació. A l'alçada de la plaça Tetuan, un grup d'encaputxats ha atac una entitat bancària, acció que han repetit metres avall amb dues oficines més. El recorregut ha acabat sota l'Arc de Triomf, on s'ha llegit per tercer cop el manifest i s'ha donat per dissolta la manifestació. En el text, es recorda que l'agent de policia s'havia infiltrat en grups com la Cinetika, una acció amb la qual consideren que demostra que "l'Estat desplega els seus mecanismes de control i repressió per perseguir persones militants i els seus espais".