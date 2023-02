El Tribunal Superior de Justícia de Galícia (TSJG) ha ordenat a la Policia Nacional que indemnitzi amb 165.258 euros un agent que va patir un traumatisme cranioencefàlic en els disturbis de Barcelona després de la sentència del procés, ja que als 41 anys va veure «arruïnat el seu futur» i s’ha hagut de jubilar. L’agent, adscrit a la VII Unitat d’Intervenció Policial amb base a Vigo (Pontevedra), va ser destinat el 18 d’octubre del 2019 a Barcelona en l’«Operació Ícaro», per reforçar el dispositiu policial amb motiu dels disturbis a la capital catalana després de la condemna a la cúpula del procés. I va patir lesions mentre estava mobilitzat davant la comissaria de Via Laietana.

Així ho ha acordat el TSJG en una sentència, a la qual ha tingut accés EFE, que dona parcialment la raó al policia que va resultar greument ferit en acte de servei el 18 d’octubre del 2019 i va haver de ser ingressat a l’uci, i que condemna la Direcció General de la Policia a indemnitzar-lo amb 89.858,88 euros per les seqüeles de les lesions i amb 75.399,83 euros pel perjudici patrimonial per la pèrdua de qualitat de vida.

El policia, que s’havia desplegat a la Via Laietana de Barcelona, als voltants de la Direcció de Policia i de la plaça Urquinaona, epicentre dels disturbis, va rebre un fort cop al cap que li va trencar el casc, i va caure desplomat inconscient a terra i va patir un traumatisme cranioencefàlic pel qual va haver de ser ingressat diversos dies a la Unitat de Cures Intensives (UCI) en estat greu.

El tribunal conclou en la seva sentència, que es pot recórrer, que l’agent té dret a ser indemnitzat perquè es tracta d’un funcionari policial de 41 anys i sense problemes de salut el 2019 però que, per una «brutal agressió soferta en l’acompliment de la seva actuació professional, com a guardià de l’ordre públic, va veure arruïnat el seu futur, presa d’una incapacitat permanent absoluta que l’obliga a passar a la situació de jubilat».

Incapacitat permanent

En concret, a causa de les greus lesions sofertes, a l’agent se li va concedir el novembre del 2020 la jubilació per incapacitat permanent per al servei de Policia Nacional, i va quedar inhabilitat per a tota professió o ofici. Paral·lelament, l’agent havia denunciat davant un jutjat d’instrucció de Barcelona l’agressió soferta, si bé, malgrat les investigacions portades a terme, l’autor no va poder ser identificat.

L’agost del 2021, l’agent, representat per l’advocat barceloní Javier Aranda, del bufet Aranda, Melgar & Tàsies, va sol·licitar a la Direcció General de la Policia una indemnització de 407.454,26 euros, utilitzant com a criteri per a la valoració dels danys i perjudicis la llei de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme.

Amb tot, el desembre del 2021, la Direcció General de la Policia va desestimar la seva pretensió al·legant que la seva responsabilitat se circumscrivia a les despeses per a la seva recuperació, ja assumides per l’administració, i posteriorment es va oposar a la demanda judicial de l’agent i va sol·licitar que aquesta es desestimés íntegrament, sense dret a cap indemnització, malgrat la gravetat de les lesions.