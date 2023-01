Un vehicle ha atropellat aquest diumenge a la tarda tres persones que estaven assegudes a la terrassa d’un bar de Tarragona. Els Bombers de la Generalitat, que hi han desplaçat tres dotacions, han informat que l’envestida ha tingut lloc en la cruïlla dels carrers de Ramón y Cajal i de l’Alguer per causes que encara es desconeixen i s’estan investigant. Els atropellats, ferits en estat lleu, han sigut atesos pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). L’avís dels fets s’ha rebut a les 18.39 hores.

A la mateixa província de Tarragona, i poques hores abans, dues persones han mort a la tarda en un accident de trànsit després que el cotxe on viatjaven hagi sortit de la via i hagi xocat contra un pal de telefonia a la carretera C-37 al Pla de Santa Maria (Tarragona). Tres persones més han quedat ferides, una de greu i les altres dues menys greus, i han sigut traslladades a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.