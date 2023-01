Segons la Fundació Bofill, un de cada set alumnes catalans no comprèn què llegeix en finalitzar la primària. Per revertir la situació, impulsen el nou programa LECXIT per al qual es busca l'ajuda de mig miler de voluntaris. A Reus, s'ha fet una crida per cobrir 40 places perquè cinc escoles de la ciutat acolliran a partir del 16 de gener el LECXIT. Aquest projecte de la Fundació Bofill va néixer fa deu anys per millorar la comprensió lectora dels alumnes de 4t, 5è i 6è de primària. Ara, inicia un nou repte i s'estén fins a una cinquantena de centres educatius de Catalunya. Al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, són nou els centres que se sumen a la iniciativa.

Les escoles Marià Fortuny, Pompeu Fabra, Rosa Sensat, Rubió i Ors i General Prim són els cinc centres educatius de Reus que se sumen al nou programa LECXIT. Segons la tècnica d'acompanyament de centres del programa, Alba Monclús, la capital del Baix Camp ha estat una de les ciutats catalanes que més s'ha implicat en la iniciativa. Actualment, entre els 52 centres catalans que s'han unit al projecte, Reus és la tercera ciutat amb més nombre d'escoles participants, només per darrere de Barcelona - amb 7 centres - i l'Hospitalet de Llobregat – amb 6 centres -. La participació de Reus en el projecte no és nova. Les biblioteques Xavier Amorós i Pere Anguera són dos dels centres catalans que acullen el programa LECXIT des dels seus inicis, ara fa deu anys. La responsable del projecte a la Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus, Dolors Bargalló, assegura que les escoles valoren "molt" el programa, el qual, no només "millora la comprensió lectora dels joves", sinó que "també els ajuda a ser més hàbils a la vida". La reusenca Dolors Sales va sumar-se al projecte com a voluntària després de jubilar-se. Des de fa cinc anys, no ha deixat d'aprendre al costat dels més joves i, segons assegura, "és gratificant" veure l'evolució d'uns infants amb els quals s'acaba creant un vincle especial. Justament, aquesta unió entre l'alumne i el voluntari és el que destaquen des de la Fundació Bofill. La tècnica d'acompanyament de centres del programa, Alba Monclús, assegura que "aquest vincle és el que acaba donant sentit al programa LECXIT" i que afavoreix que "l'alumne s'apropi a la lectura com una activitat divertida i engrescadora, però en cap cas, avorrida".