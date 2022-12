Recentment, el tuitaire @SuidanG ha sorprès a tota la comunitat amb una dada que molt pocs coneixien i és que el carrer Nou 16 de Girona és el lloc on es va fer la coneguda imatge viralitzada d'un noi que es gira per mirar una noia, mentre ell passeja amb la seva parella.

El tuit inclou un vídeo de TikTok fet per l'usuari Georainbolt, en què es mostra que no s'ha d'anar gaire lluny per poder replicar la mítica fotografia. El vídeo mostra com l'usuari ha trobat el carrer exacte on es va registrar la imatge del mem.

A poc a poc la imatge ens acosta al carrer original la imatge en 'street View', o vista de carrer, i apareix el famós mem donant a entendre que ens trobem en la localització exacta.

Aquesta fotografia ha tingut una gran repercussió en xarxes socials, ja que s'ha establert com una de les més conegudes d'internet. La imatge ha sigut utilitzada normalment per fer comparacions, canvis d'opinió o per representar decisions de figures públiques.

Mem KM0

Internacionalment coneguda com a 'the distracted boyfriend' (el xicot distret, en anglès), la fotografia té autoria catalana: Antonio Guillem. Sens dubte una curiositat que molts usuaris desconeixien.

El fotoperiodista Jordi Borràs fins i tot ja ha publicat la seva rèplica de la fotografia i fins i tot algun tuitaire no s'ho acaba de creure: «¿De debò que el mem surt de Girona?».