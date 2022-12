S'apropen les festes de Nadal, una època en què guanyen protagonisme les reunions familiars i les taules compartides i que ens brinda l'oportunitat de gaudir els moments especials que passem amb aquelles persones que més ens estimem.

Per aquest motiu, fem tot el possible perquè els nostres dinars i sopars nadalencs surtin a la perfecció: des de com guarnir la taula, a preparar els menjars més exquisits, o seleccionar els millors vins, caves, torrons... però, has pensat quin cafè serviràs?

Pas a pas

Un bon cafè acabat de fer pot convertir la nostra sobretaula en un moment especial. A Cafès Pont et proposem algunes idees perquè triomfis amb els teus convidats. En primer lloc, sempre que sigui possible, fes servir cafè en gra, acabat de moldre, per obtenir-ne una tassa amb tot el gust i aroma.

En segon lloc, és molt important ajustar la molta al tipus de cafetera que s'utilitzi per fer el cafè, perquè si és incorrecta es notarà en el resultat final. Si, per exemple, fem servir una cafetera italiana, s'haurà d'emprar una molta mitjana, mentre que si el preparem en una cafetera francesa, la molta serà més gruixuda.

Actualment, existeixen al mercat diferents models de cafeteres superautomàtiques que fan la molta exacta del cafè en el moment de preparar-ho, aconseguint com a resultat una tassa excel·lent. La gamma Collection N.52 i N73 ECO de Cafès Pont es caracteritza pel seu procés de torrat lent, i això permet extreure tota aroma, cos i gust del millor cafè en l'hora de fer la preparació en una cafetera superautomàtica.

Una altra recomanació és fer servir sempre aigua mineral, ja que aigua de baixa qualitat podria perjudicar l'aroma i el gust genuí del cafè. També, cal fer-ho i sevir al moment. El cafè no ha d'arribar fred a la taula i, sobretot, no s'ha de reescalfar. Es recomana fer servir tasses de ceràmica perquè mantenen l'escalfor durant més temps que les de vidre. Si s'arribés a refredar, el millor és preparar-ne una altra elaboració.

Si necessites preparar un cafè amb llet o alguna altra beguda (soia, avena, etc.) no s'ha de servir mai la tassa ja preparada. L'ideal és presentar les begudes en gerres diferents, perquè cadascú s'hi pugui preparar el cafè al seu gust. En aquest cas et recomanem el Cafè Natural en gra de Cafès Pont. La seva intensitat i les notes a cacau i pa torrat són ideals per a totes les combinacions de cafè amb llet.

I pels més llaminers, podem servir un "biberó" de Nadal, que s'elabora amb una base de llet condensada i cafè expresso i es corona amb nata mundada, adornada amb canyella en pols i encenalls de xocolata. Esperem que aquests petits consells t'ajudin a aconseguir aquest toc final perfecte per a les teves celebracions de Nadal. Bones festes!