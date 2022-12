El jurat de la sisena edició dels Premis Aquí Europa Canal Europa, reunit a Brussel·les, ha guardonat a Javier Moll i Arantza Sarasola, president i vicepresidenta de Prensa Ibérica, en la categoria de Comunicació Europea.

El premi reconeix “la seva dedicació durant 45 anys com a editors de premsa a la informació com a pilar fonamental de la llibertat d'expressió”. El jurat posa en valor que Prensa Ibérica, que compta actualment amb 26 capçaleres impreses i digitals, s'ha consolidat al llarg dels anys com el grup líder de la informació local i regional a Espanya.

Aquí Europa distingeix en cadascuna de les seves edicions a les personalitats, institucions, iniciatives i empreses que més hagin contribuït a la construcció del projecte comunitari. Els organitzadors donen així visibilitat als qui fomenten la supervivència i enfortiment de la construcció europea en una conjuntura de desafecció ciutadana, canvi climàtic i tensions globals.

A més de Javier Moll i Arantza Sarasola, els Premis Aquí Europa Canal Europa distingeixen en aquesta edició a Josep Borrell, alt representant de la Unió per a Afers exteriors i Política de Seguretat i vicepresident de la Comissió Europea, per la seva contribució a la construcció europea. El jurat reconeix de forma molt especial “el seu esforç en la defensa dels valors democràtics de la UE en l'actual guerra a Ucraïna”.

María Ángeles Benítez Salas, directora de la Representació de la Comissió Europea a Espanya, obté el reconeixement a la trajectòria personal en pro de la construcció europea; Iberia, el premi a l'empresa que més ha contribuït a la construcció europea; la Fundació Acadèmia Europea i Iberoamericana de Yuste, el premi a l'activitat cultural europea, i Santiago Cafiero, ministre de Relacions Exteriors, Comerç Internacional i Culte de l'Argentina, el premi a la personalitat llatinoamericana que més ha fet per bastir ponts entre la Unió Europea i Amèrica Llatina.

En aquesta edició es reconeixen, en la categoria de millor laboral institucional, els 70 anys de democràcia i estat de dret de la Unió Europea, encarnats en l'aniversari de la més alta institució de representació dels europeus, el Parlament Europeu, i del dret comunitari com a base legal de la construcció europea.